Brexit : Nghị Viện Anh bác cách thức tái đàm phán của thủ tướng May

Thủ tướng Anh lại chịu thêm một thất bại trong hồ sơ Brexit. Ngày 14/02/2019, với 303 phiếu chống và 258 phiếu thuận, Nghị Viện Anh đã bác bỏ chiến lược tái đàm phán Brexit của bà Theresa May.

Thủ tướng Anh muốn Bruxelles sửa đổi một số điểm liên quan đến « backstop » (vấn đề tái lập đường biên giới với Ailen) nhưng Bruxelles tỏ ra không nhân nhượng, đồng thời cho biết chờ Anh Quốc đưa ra những « đề xuất cụ thể và thực tế để thoát khỏi ngõ cụt ».

Thông tín viên RFI Marina Daras tường trình từ Luân Đôn :

« Đây chỉ là cuộc bỏ phiếu mang tính biểu tượng, nhằm tạo hậu thuẫn cho vị thế của bà Theresa May trước khi nối lại các cuộc đàm phán với Bruxelles. Tuy nhiên, một lần nữa, chính phủ Anh lại bị suy yếu hơn và bị hạ thấp sau thất bại mới ở Nghị Viện.

Cuộc bỏ phiếu ngày 14/02 lẽ ra là nhằm tái khẳng định tín nhiệm của Nghị Viện để thủ tướng May đàm phán lại một thỏa thuận trước ngày 29/03, đồng thời cũng nhằm tránh mọi kịch bản Anh Quốc rời khỏi Liên Hiệp Châu Âu mà không có bất kỳ thỏa thuận nào. Nhưng các nghị sĩ đã muốn giữ lại khả năng « no deal » (không có thỏa thuận). Đây hiện là phương án duy nhất để chống lại thỏa thuận mà bà Theresa May đề xuất.

Vì thế, gần 1/4 nghị sĩ của đảng Bảo Thủ đã kết hợp với Công Đảng đối lập để bỏ phiếu chống lại đề xuất của chính phủ, trong đó có European Research Group, một nhóm nghị sĩ bảo thủ ủng hộ Brexit, vốn sẵn sàng chấp nhận khả năng rời khỏi Liên Hiệp Châu Âu mà không cần thỏa thuận.

Thủ tướng Anh đã rất vất vả để mở lại các cuộc đàm phán với Bruxelles và bà có nguy cơ đối mặt với một bức tường khi trở lại bàn đàm phán vào tuần tới. Bà May hứa đề xuất một cuộc bỏ phiếu mới tại Nghị Viện vào ngày 27/02 nhưng khó mà biết được có đạt được một thỏa thuận mới từ giờ đến lúc đó hay không ».