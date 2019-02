(USNI News) - Mỹ tái khẳng định sẽ tuần tra vì tự do hàng hải ở Biển Đông. Trong cuộc điều trần trước Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện Mỹ vào hôm qua, 12/02/2019, đô đốc Philip Davidson chỉ huy Bộ Tư Lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ khẳng định duy trì tiến độ các chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải tại vùng Biển Đông và trong tương lai sẽ kết hợp với các đối tác và đồng minh để cùng nhau hành động.

(SCMP) - Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung là một chủ đề bị kiểm duyệt nhiều nhất năm 2018 trên WeChat. Đây là mạng nhắn tin rất phổ biến tại Trung Quốc. Theo WeChatscope - một dự án nghiên cứu tại Trung Tâm Nghiên Cứu Truyền Thông và Báo Chí thuộc Đại Học Hồng Kông – được báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 13/02/2019 trích dẫn, trong số 10 chủ đề bị chính quyền Trung Quốc kiểm duyệt nhiều nhất trong năm 2018, có ba chủ đề liên quan đến căng thẳng Mỹ-Trung : Chiến tranh thương mại kéo dài ; lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ZTE và vụ bắt giữ giám đốc tài chính của Hoa Vi Mạnh Vãn Châu.

(Yonhap) – Đặc phái viên Mỹ thông báo về tiến bộ trong đàm phán về hạt nhân Bắc Triều Tiên. Trong cuộc họp với Hàn Quốc hôm thứ Hai, 11/02, đặc phái viên Hoa Kỳ về Bắc Triều Tiên Stephen Biegen thông báo chi tiết về các đàm phán đang diễn ra với Bình Nhưỡng, để chuẩn bị cho thượng đỉnh Trump – Kim cuối tháng này tại Hà Nội. Theo đặc phái viên Biegun, hai bên đã đề cập đến hơn 10 vấn đề cụ thể và thảo luận các biện pháp để thực thi. Vào tuần tới hai phái đoàn Mỹ- Bắc Triều Tiên sẽ gặp nhau tại một quốc gia châu Á, để tiếp tục thương lượng.

(AFP) – Nghị Viện Châu Âu phê chuẩn 2 thảo thuận về thương mại và bảo hộ đầu tư với Singapore. Hôm nay, 13/2, với 425 phiếu thuận, 203 phiếu chống, và 30 vắng mặt, Nghị Viện Châu Âu thông qua hai thỏa thuận nói trên. Singapore hiện là đối tác Đông Nam Á số một của Liên Âu, với tổng trao đổi thương mại 53 tỉ euro năm 2017. 10.000 doanh nghiệp châu Âu có trụ sở tại Singapore. Liên Âu đang đàm phán với Việt Nam về các thỏa thuận tương tự như với Singapore.

(AP) - Phim mới nhất của đạo diễn Trung Quốc Trương Nghệ Mưu bị rút ra khỏi Liên Hoan Berlin. Lý do được nêu lên trong một thông báo trên tài khoản Vi Bác chính thức của bộ phim "One second - Một giây" đọc được ngày 13/02/2019 đã nói đến lý do « kỹ thuật » trong việc xử lý hậu kỳ. « Một giây » là tác phẩm lấy bối cảnh thời kỳ hỗn loạn và bạo lực của Cách Mạng Văn Hóa 1966-76 tại Trung Quốc.

(AFP) – « Jin pa » - phim của đạo diễn Tây Tạng Pema Tseden - đoạt giải Xích lô vàng tại Liên hoan phim châu Á Vesoul (Pháp). Giải được trao ngày hôm qua. Ban giám khảo đánh giá đây là một bộ phim có phong cách độc đáo và ngôn ngữ điện ảnh độc nhất vô nhị. Phim cũng nhận được giải thưởng INALCO, Viện Quốc gia về các Ngôn ngữ và Văn minh phương Đông (Pháp).

(Bloomberg) – TNS Mỹ trình dự luật chống chương trình Made in China 2025. Ông Marco Rubio ngày 12/02/2019 đã đề xuất một dự luật kháng lại sáng kiến đầy tham vọng của Trung Quốc. Dự luật có hai vế chính: hạn chế và đánh thuế trên đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ, nâng thuế nhập khẩu trên các sản phẩm đến từ các ngành được chương trình Made in China 2025 hỗ trợ.

(AFP) – Tổng thống tự phong Juan Guaido thông báo hàng cứu trợ nhân đạo sẽ vào Venezuela ngày 23/02 bất chấp sự chống đối của chính quyền Maduro. Ông Guaido đã tuyên bố như trên trong cuộc mít tinh ngày 12/02/2019, đồng thời ông kêu gọi khoảng 250.000 người tình nguyện sẵn sàng tham gia chiến dịch vận tải hàng cứu trợ tại vùng biên giới. Trong khi đó, ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza, vẫn khẳng định tại Liên Hiệp Quốc là không có khủng hoảng nhân đạo tại nước này.