(AP) - Thái Lan- Mỹ khai mạc cuộc tập trận Cobra Gold thường niên. Lễ khai mạc mở ra ngày 12/02/2019 tại miền Bắc Thái Lan với sự tham gia của 29 quốc gia. Ngoài Thái Lan và Mỹ, có 7 nước khác được coi là thành viên tích cực tham gia nhất, bao gồm 3 nước Đông Á (Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc), 3 quốc gia Đông Nam Á (Singapore, Indonesia, Malaysia) và Ấn Độ. Cuộc tập trận sẽ kéo dài cho đến ngày 22/02/2019.

(Reuters) - Nhà trắng khẳng định TT Mỹ vẫn muốn gặp Chủ tịch Trung Quốc. Phát biểu trên đài truyền hình Mỹ Fox News hôm 11/02/2019, cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway cho biết là tổng thống Trump - muốn gặp chủ tịch Tập "rất sớm". Có khả năng hai người sẽ gặp nhau vào tháng 3 tới tại khu Mar-a-Lago - Florida. Bà Conway nhấn mạnh rằng tổng thống Mỹ rất muốn có một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, và tình hình đang diễn biến theo chiều hướng tích cực.

(Reuters) - Malaysia hoãn phiên tòa xét xử cựu thủ tướng Najib Razak. Phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo Malaysia với cáo buộc liên quan vụ bê bối nhiều tỷ USD tại Quỹ 1MDB, dự trù mở ra hôm 12/02/2019 đã bị hoãn lại. Nguyên do là vì phía ông Najib Razak kháng án. Hiện, tòa án chưa thông báo lịch xét xử tiếp theo. Cựu thủ tướng Malaysia luôn khẳng định vô tội đối với các cáo buộc hình sự về lợi dụng tín nhiệm, rửa tiền và lạm dụng quyền lực.

(Channel News Asia)- "Gái giải sầu", chủ tịch Quốc Hội Hàn Quốc đòi Nhật Hoàng xin lỗi. Chủ tịch Quốc Hội Hàn Quốc Moon Hee Sang trong một phỏng vấn hồi tuần trước với hãng tin Bloomberg, coi Nhật Hoàng Ahikito như là “con của một tội phạm chiến tranh”. Với lý do này, ông yêu cầu Nhật Hoàng xin được tha thứ trong vấn đề “Gái giải sầu”, tức tình trạng hai trăm ngàn phụ nữ trong đó đa số là người Triều Tiên bị bắt làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật Bản hồi Thế chiến Hai. Hôm nay 12/02, chánh văn phòng chính phủ Nhật Bản cho biết tuyên bố nói trên là một điều “hết sức đáng tiếc” và yêu cầu chủ tịch Quốc Hội Hàn Quốc rút lại đề nghị này.

(AFP) – Na Uy ‘‘không hoan nghênh’’ lãnh sự Ba Lan, bộ Ngoại Giao Ba Lan tuyên bố trả đũa. Bộ Ngoại Giao Ba Lan hôm nay, 12/02/2019, thông báo sẽ có phản ứng tương thích ngay tức khắc. Theo chính quyền Na Uy, viên lãnh sự Ba Lan Kowalski đã có nhiều can thiệp thô bạo nhắm vào hoạt động của các công chức Na Uy, phụ trách hồ sơ trẻ em bị tách khỏi gia đình người Ba Lan tại Na Uy, do bị coi là không có đủ khả năng nuôi con. Lãnh sự Ba Lan buộc phải rời Na Uy trong 8 ngày. Các cơ quan Na Uy phụ trách công tác xã hội thường bị phê phán ngay tại Na Uy và ở nước ngoài, do phương pháp hành động “độc đoán” trong vấn đề này. Bị ảnh hưởng nhiều nhất thường là các gia đình gốc nước ngoài.

(AFP) - Tây ban Nha : 12 lãnh đạo Catalunya ly khai ra toà. Toà án tối cao Tây Ban Nha bắt đầu xét xử vụ án 12 lãnh đạo vùng tự trị Catalunya bị cáo buộc nổi loạn, ly khai và biển thủ công quỹ. Phiên toà khai mạc ngày 12/02/2019 tại Madrid và dự trù kéo dài đến tháng 7. Hàng trăm cảnh sát được bố trí chung quanh toà án đối mặt với các nhóm chủ trương Catalunya độc lập. Trong số nhân chứng có cựu thủ tướng Manuel Rajoy. Trái lại, nghi can quan trọng nhất là thủ lĩnh ly khai Carles Puigdemont, hiện sống lưu vong tại Bỉ, vắng mặt.