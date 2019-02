Brazil lập kho hàng cứu trợ sát biên giới với Venezuela

Theo AFP, thông tin nói trên được một đặc phái viên của lãnh đạo đối lập Venezuela đưa ra tại Brasilia ngày hôm qua, 11/02/2019, sau cuộc gặp với ngoại trưởng Brazil. Sau Mỹ, Brazil là một trong khoảng 50 quốc gia công nhận ông Juan Guaido làm quyền tổng thống.

Đặc phái viên Toledo - người được đối lập cử làm phụ trách các hoạt động cứu trợ - khẳng định kể từ tuần tới, hàng cứu trợ quốc tế sẽ được chuyển đến kho tại Brazil. Theo ông, hiện đã có hàng chục quốc gia châu Mỹ và châu Âu sẵn sàng gửi thuốc men và thực phẩm.

Việc cứu trợ nhân đạo cho Venezuela vẫn trong tình trạng bế tắc. Chính quyền của tổng thống Maduro tiếp tục sử dụng quân đội để ngăn cản việc chuyển hàng từ thành phố Cucuta, Colombia, qua biên giới. Lãnh đạo đối lập Venezuela thông báo một chuyến xe đầu tiên đã bắt đầu đi sang Venezuela, nhưng không cho biết hướng đi cụ thể nào.

Chuẩn bị ngày tuần hành toàn quốc : Hy vọng đặt vào giới trẻ

Hôm nay, đối lập Venezuela chuẩn bị một ngày tuần hành lớn trên toàn quốc phản đối tổng thống Maduro, với mục tiêu trước mắt là đòi chính quyền mở cửa biên giới cho hàng cứu trợ. Ngày 12/02 mang tính biểu tượng, vì đây là ngày Thanh Niên Venezuela. Đối lập đặt hy vọng lớp trẻ sẽ tái thiết được đất nước.

Phóng sự do thông tín viên Benjamin Dellile thực hiện tại một trường đại học ở thủ đô Caracas :

« Tại khu ký túc xá của sinh viên Đại học Trung tâm Venezuela, ở giữa thủ đô, một số thanh niên đang treo một tấm biểu ngữ lớn lên tường một tòa nhà. Biểu ngữ mang dòng chữ ‘‘Khoa Luật ủng hộ Quốc Hội’’. Cô Marianne, 18 tuổi, gắn vào biểu ngữ vài chục mẩu giấy nhỏ. Cô cho biết đó là tên của những thanh niên bị giết hại, kể từ năm 2017.

Đứng sau Marianne là thầy giáo của cô, giáo sư Alejandro Rodriguez. Quan sát cảnh tượng này với vẻ thiện cảm, ông nói : Họ đã trưởng thành rồi, chính họ là người chịu trách nhiệm về quan điểm của mình. Theo tôi, sẽ là không đúng khi can thiệp vào cách nghĩ của họ. Tôi không phải là người độc quyền chân lý.

Ngược lại, vị giáo sư này cũng cho biết là không còn nhiều người theo chế độ Chavez trong trường đại học, người ủng hộ ông Nicolas Maduro thì còn ít hơn.

Về điều này, Maria, 22 tuổi, giải thích là trong trường đại học hiện nay, cũng như trên cả nước, còn rất ít người trẻ. Cô nói : Đa số bạn bè tôi đều đã ra đi, do tình hình mất an ninh, bạo lực… Ở đây rất khó khăn, người ta đã tước đoạt tương lai của chúng tôi. Bởi vậy mà giới trẻ cần phải đấu tranh vì tương lai, vì tự do.

Các sinh viên Đại học Trung Tâm sẽ đi biểu tình ngày mai. Một số người muốn dấn thân nhiều hơn nữa, như anh Luis, tình nguyện làm việc phân phối trợ giúp nhân đạo. Luis cho biết : Khi lãnh đạo đối lập Guaido lập ra trang mạng kêu gọi người tình nguyện, ngay lập tức trang này bão hòa vì quá đông người muốn tham gia. Ở trường đại học này, có rất nhiều người muốn đăng ký để tham gia phân phối trợ giúp nhân đạo, trên thực địa cũng như trên các mạng xã hội.

Nhưng không giống như Luis, đa số sinh viên không tin là tổng thống Maduro sẽ để cho cứu trợ nhân đạo được chuyển qua biên giới. Họ chỉ hy vọng là cuối cùng áp lực đường phố sẽ buộc ông Maduro phải rời bỏ quyền lực ».