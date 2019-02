(AFP) – Phong trào Áo Vàng hụt hơi. Theo bộ Nội Vụ Pháp, ngày 09/02/2018, chỉ có hơn 51.000 người xuống đường trong Hồi Thứ 13, một con số sụt giảm so với tuần trước. Tuy nhiên các vụ bạo động vẫn tiếp diễn. Tại Paris, 4.000 người xuống đường, 39 người bị cảnh sát câu lưu. Tại các tỉnh thành, hàng ngàn người Áo Vàng tiếp tục chiếm đóng một số địa điểm tại Toulouse, Marseille và Bordeaux. Tám cảnh sát bị thương tại Saint Etienne.

(AFP) – Bulgari điều tra nghi can thứ ba vụ Skripal, là nhân viên tình báo quân đội Nga. Quốc Hội Bulgaria hôm 09/02/2019 lập một ủy ban điều trần để nghe cơ quan tình báo trình bày về nghi án đầu độc hai cha con doanh nhân Bulgaria, có liên quan đến vụ Skripal. Theo trang web điều tra Bellingcat, một nhân viên tình báo quân đội Nga (GRU) tên Serguei Fedotov đã đến Sofia vài ngày trước khi thương gia vũ khí Emilian Gebrev và con trai hôm 28/05/2015 bất ngờ bị ngất xỉu trong một bữa tiệc và rơi vào hôn mê. Vụ này tương tự như Skripal : hai nhân viên GRU đến Luân Đôn ngày 02/03/2018 và hai ngày sau hai cha con cựu điệp viên Nga có dấu hiệu bị đầu độc.

(AFP) – Matxcơva hồi hương 27 bà mẹ và trẻ em bị Irak cáo buộc tham gia tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo. Một nguồn tin ngoại giao Nga ngày 10/02/2019 cho biết, đây là đợt hồi hương thứ nhì. Cuối tháng 12/2018 bộ Ngoại Giao Nga đã thông báo nhận lại 30 trẻ có cha, mẹ tham gia thánh chiến tại Irak và đã bị chính quyền Bangdad bắt giữ. Hiện có hơn 100 trẻ em người Nga, dưới 18 tuổi thuộc diện này.

(AFP) – Hàng ngàn người biểu tình chống tổng thống Serbia. Biểu tình chống tổng thống Serbia bước sang tuần lễ thứ 10. Hôm 09/02/2019 bất chấp trời đông gió rét, hàng ngàn người xuống đường tại thủ đô Beograd, chống đối tổng thống Vucic "cai trị đất nước với một bàn tay sắt", bịt miệng báo chí, hù dọa phóng viên. Khoảng 40 cuộc tuần hành khác diễn ra trên toàn quốc.

(AFP) – Hàng chục ngàn người tuần hành tại Madrid phản đối thủ tướng Tây Ban Nha đối thoại với phe đòi ly khai tại Catalunya. Cánh hữu và cực hữu tại Tây Ban Nha kêu gọi tuần hành để phản đối thủ tướng cánh tả Pedro Sanchez. Cuộc xuống đường hôm nay mở ra hai ngày trước phiên tòa xét xử một số lãnh đạo phong trào ly khai Catalunya. Ngày 12/02/2019 những người ngày phải trả lời trước tư pháp vì đã tổ chức trưng cầu dân ý hồi tháng 10/2017 đòi độc lập với Madrid.

(AFP) – Phu quân nữ hoàng Anh tự nộp bằng lái sau khi gây tai nạn. Quận công Philip, 97 tuổi, phu quân của nữ hoàng Elizabeth II hôm qua 09/02/2019 quyết định từ bỏ bằng lái xe, mười ngày sau khi đụng phải một chiếc xe khác làm một phụ nữ bị thương nhẹ.

(AFP) – Nga báo động bị gấu Bắc cực tấn công. Quần đảo Nouvelle-Zemble (Novaya Zembya) ở Bắc Băng Dương có 5.000 cư dân từ hôm qua 09/02/2019 đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp do một đoàn gấu Bắc cực hung hăng khoảng 50 con, tấn công người dân ngoài đường phố và xâm nhập vào các khu nhà ở. Gấu Bắc cực là nạn nhân của tình trạng trái đất nóng lên, băng tan khiến kiếm ăn khó khăn hơn.

(AFP) – Trung Quốc không cho hạ cánh, phi cơ New Zealand nửa đường phải quay về. Một phi cơ dân dụng New Zealand bay từ Auckland đến Thượng Hải hôm 10/02/2019 đã phải quay lại điểm xuất phát sau 5 giờ bay, do Trung Quốc không cho hạ cánh. Hành khách trên chuyến bay cho biết khi đã vượt được nửa chặng đường mới nghe phi công thông báo điều này. Thông báo của hãng hàng không Air New Zealand nói rằng đó là do một « chi tiết kỹ thuật », và chuyến bay sẽ được tiến hành vào tối nay.

(AFP) – Một nhà báo Mêhicô bị ám sát. Jesus Ramos Rodriguez lãnh tám viên đạn hôm 09/02/2019 tại Tabasco, miền đông nam Mêhicô, gần biên giới với Guatemala. Tabasco là đất dụng võ của các băng đảng buôn ma túy và các tổ chức ăn cắp xăng dầu. Nạn nhân là nhà báo thứ nhì bị sát hại tại Mêhicô trong hai tháng đầu năm. Theo Phóng Viên Không Biên Giới, Mêhicô là quốc gia nguy hiểm thứ nhì trên thế giới, sau có Syria, đối với những người hành nghề nhà báo. Trong năm 2018, 10 nhà báo Mêhicô bị ám sát.

(AFP)- Hồi hộp trước lễ trao giải Grammy 2019. Ai sẽ có tên trong bảng vàng lễ hội âm nhạc Mỹ, Grammy 2019 diễn ra đêm nay (10/02/2019) ? Lần đầu tiên, nhiều nhạc sĩ hip hop và rap, cùng các nữ nghệ sĩ có nhiều triển vọng được vinh danh. Ngôi sao Kendrick Lamar đại diện cho dòng hip hop được đề cử tranh 8 giải thưởng. Ở thể loại "tài năng mới được phát hiện", 6 trong số 8 ứng viên thuộc phái đẹp. Những tên tuổi như Cardi B, Brandi Carlile, Janelle Monae, hay Kacey Musgraves được đề cử tranh giải dành cho album độc đáo nhất. Riêng nữ hoàng sân khấu Lady Gaga được đề cử tranh giải ở 5 hạng mục khác nhau.