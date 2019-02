Khai mạc liên hoan điện ảnh Berlin

Sau một năm tranh cãi về thái độ trọng nam khinh nữ trong ngành công nghiệp điện ảnh, con số nữ đạo diễn tham dự Liên hoan Berlin đông chưa từng có trong lịch sử của sự kiện này. Có đến 7 phim tranh giải Gấu Vàng là do phụ nữ dàn dựng, tức là chiếm tỷ lệ tới 41%, so với 14% ở Liên hoan Cannes và 5% ở Liên hoan Venise năm ngoái. Mở màn cho cuộc tranh tài là nữ đạo diễn Đan Mạch Lone Scherfig với bộ phim “The Kindness of strangers” (tạm dịch “Lòng tốt của kẻ xa lạ”).

Chủ tịch ban giám khảo năm nay cũng thuộc phái nữ, đó là diễn viên Pháp nổi tiếng Juliette Binoche. Trả lời phỏng vấn tuần báo Đức Der Spiegel, bà Binoche đã hoan nghênh xu hướng nữ hóa Liên hoan Berlin và theo nữ diễn viên Pháp, phong trào #MeToo (tố cáo sách nhiễu tình dục đối với nữ giới) đã rất cần thiết.

Ban giám khảo do Juliette Binoche chủ trì sẽ trao giải Gấu Vàng vào ngày 16/02. Năm ngoái, Liên hoan Berlin cũng đã trao giải Gấu Vàng cho một nữ đạo diễn, đó là Adina Pintilie, người Rumani, cho bộ phim “Touch me not” ( tạm dịch “ Đừng động đến tôi” ), trong bối cảnh phong trào #MeToo đang lan rộng trong giới nghệ sĩ.

Liên hoan năm nay cũng vinh danh một nữ đạo diễn kỳ cựu người Pháp Agnès Varda, năm nay 90 tuổi. Bà đến Berlin với một bộ phim tài liệu tự thuật “Varda par Agnès” (không tranh giải). Nữ đạo diện Pháp sẽ được trao tặng giải thưởng Berlinale Kamera dành cho những nhân vật đáng tuyên dương trong nền nghệ thuật thứ bảy.