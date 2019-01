Brexit : Châu Âu dập tắt hy vọng đàm phán lại của thủ tướng Anh

Hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau khi Hạ Viện Anh yêu cầu thủ tướng Theresa May thương lượng lại thỏa thuận Brexit với Liên Hiệp Châu Âu (EU), nhất là điều khoản “backstop” liên quan đến Ailen, vào hôm qua, 30/01/2019, Nghị Viện Châu Âu đã thảo luận về vấn đề này trong một cuộc họp toàn thể tại Bruxelles và đã bác bỏ khả năng đàm phán lại mà Hạ Viện Anh đề xuất.

Đại đa số các nghị sĩ châu Âu đều tuyên bố ủng hộ ý tưởng đã được các lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu bày tỏ, tức là không thể đàm phán lại một thỏa thuận vốn mất biết bao thời gian mới đúc kết được.

Lập trường của Nghị Viện Châu Âu được cho là đã dội thêm một gáo nước lạnh vào thủ tướng Anh Theresa May, vốn hy vọng có thể thuyết phục được Liên Hiệp Châu Âu chấp nhận các nhượng bộ mà các dân biểu Anh yêu cầu.

Tuy nhiên, theo giáo sư Kevin O'Rourke tại Đại Học Oxford, ý đồ thực thụ của thủ tướng Anh không phải là thương thuyết lại, vì bà thừa biết là Bruxelles sẽ không chấp nhận, mà là câu giờ để đẩy Hạ Viện Anh vào thế bí, bắt buộc phải thông qua thỏa thuận mà bà đã đạt được.

Trả lời RFI, giáo sư O’Rourke phân tích :

“Bà May biết rất rõ là bà ấy sẽ không thể có được một thỏa thuận mới. Do đó, bà ấy cố tình diễn kịch tại Hạ Viện để khỏi bị lật đổ, để khỏi bị mất thêm phiếu ở Nghị Viện. Bà May sẽ đến Bruxelles một cách trịnh trọng, cho dù dư biết là mình sẽ chẳng nhận được gì. Mục tiêu của bà là câu giờ, vì việc đòi đàm phán lại sẽ mất hai tuần, và sát nút ngày quy định cho việc Anh Quốc rời Liên Hiệp Châu Âu.

Có lẽ bà May hy vọng rằng đến lúc đó, do tình thế cấp bách, một số người vốn đã bỏ phiếu chống lại thỏa thuận hai tuần trước đây, sẽ phải đổi ý và bỏ phiếu tán thành thỏa thuận mà bà đã đề nghị”.