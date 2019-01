(AFP) – Pháp : Bão Gabriel làm giao thông rối loạn. Bão Gabriel đã xẻ ngang nước Pháp từ tây sang đông từ chiều hôm qua, 29/01/2019, đặt khoảng 40 tỉnh trong tình trạng báo động gió mạnh và tuyết. Nhiều chuyến bay ở phi trường Orly, Paris, đã bị hủy bỏ. Đến sáng nay chỉ còn 6 tỉnh là đặt trong tình trạng báo động vàng. Tại những thành phố miền bắc, Lille hay Amiens, giao thông vẫn bị cản trở, xe buýt vẫn ngưng chạy, nhiều chuyến bay vẫn bị hủy. Theo cơ quan điện lực, 41.000 hộ gia đình vẫn còn bị mất điện. Bão Gabriel rời Pháp qua Đức hôm nay.

(AFP) – Pháp : Tăng trưởng thấp hơn dự kiến. Theo số liệu của cơ quan thống kê Insee ngày 30/01/2019, tăng trưởng năm 2018 của Pháp chỉ là 1,5%, kém xa năm 2017 ( 2,3% ). Trước đó, chính phủ Pháp đã dự kiến tăng trưởng ít ra cũng phải là 1,7%, sau khi hy vọng đạt được 2%. Lý do nêu lên là tác động của việc kinh tế thế giới hoạt động chậm lại, mức tiêu thụ kém. Tăng trưởng trong quý 4 đã bị ảnh hưởng của phong trào Áo Vàng, chỉ đạt 0,3%.

(Reuters) – Đàm phán thương mại Mỹ-Trung bước vào giai đoạn then chốt. Hai ngày thương thuyết đã mở ra hôm nay 30/01/2019, tại Washington, giữa đại diện Hoa Kỳ và một phái đoàn cấp cao Trung Quốc do phó thủ tướng Lưu Hạc (Liu He) dẫn đầu. Đây là cuộc thảo luận cấp cao nhất từ khi hai ông Trump và Tập Cận Bình đồng ý với nhau bên lề thượng đỉnh G20 tại Buenos Aires vào đầu tháng 12, là không áp thuế thêm và tìm kiếm thỏa thuận trong vòng 3 tháng.

(Reuters) – Philippines : Đền thờ Hồi Giáo bị tấn công bằng lựu đạn, 2 người chết. Theo tin cảnh sát Philippines, ngày 30/01/2019, kẻ lạ đã ném một quả lựu đạn vào một đền thờ Hồi Giáo ở Zamboanga, miền nam Philippines, khiến 2 người bị tử vong và 4 người bị thương. Vụ tấn công diễn ra 3 ngày sau một vụ tấn công khác ở đảo Jolo, gần Zamboanga, nhưng nhắm vào một giáo đường làm 20 người chết và hơn 80 người bị thương. Daech đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ khủng bố đó.

(The Japan Times) – Oanh tạc cơ B- 52 lại bay đến Biển Hoa Đông. Giữa lúc đang căng thẳng với Trung Quốc về thương mại, cũng như về quân sự, Không quân Hoa Kỳ đã điều động 2 oanh tạc cơ B-52 đến vùng Biển Hoa Đông để tham gia "thao dượt bình thường" gần đảo Okinawa, theo thông báo của Quân đội Mỹ hôm nay. Mỹ thường xuyên đưa oanh tạc cơ tới khu vực mà Trung Quốc và Nhật Bản đang tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

(AFP) – Mỹ bắt đầu gởi trả di dân về Mêhicô. Hôm qua, 29/01/2019, Hoa Kỳ bắt đầu gởi trả về Mêhicô các di dân xin tị nạn, trong thời gian tư pháp Mỹ xét đơn của họ. Biện pháp mới của tổng thống Donald Trump đã gây nhiều tranh cãi. Vào tuần trước, chính phủ Mêhicô đã tuyên bố họ không tán đồng biện pháp đơn phương này của Mỹ, nhưng cho biết họ vẫn tiếp nhận các di dân nói trên “vì lý do nhân đạo”.

(AFP) – Carlos Ghosn khẳng định bị “phản bội”. Tuyên bố với nhật báo Nikkei hôm nay, 30/01/2019, cựu chủ tịch - tổng giám đốc Renault, ông Carlos Ghosn, hiện bị giam tại Nhật, khẳng định những cáo buộc về sai phạm tài chính nhắm vào ông là kết quả của một "âm mưu" và sự "phản bội"của các lãnh đạo hãng Nissan của Nhật, chống lại các dự án của ông nhằm tăng cường liên minh giữa Nissan và Renault.

(AFP) – Quốc vương Tây Ban Nha thăm Irak. Quốc vương Tây Ban Nha Felipe VI đến Irak vào hôm nay, 30/01/2019. Trong chuyến thăm đầu tiên của một vua Tây Ban Nha ở Irak từ 40 năm nay, Felipe VI đã thăm trước tiên lực lượng đặc biệt Tây Ban Nha triển khai tại đây, trước khi gặp tổng thống Barham Saleh. Tây Ban Nha là một lực lượng trong liên minh chống Daech.