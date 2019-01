(AFP) – Hoa Vi : Đại sứ Canada « lấy làm tiếc » đã có những phát biểu về vụ Mạnh Vãn Châu. Trên trang mạng bộ Ngoại Giao Canada ngày 24/01/2019, ông John McCallum viết : « Tôi lấy làm tiếc là phát biểu của tôi liên quan đến thủ tục pháp lý đối với bà Mạnh Vãn Châu đã gây hiểu lầm. » Đại sứ Canada tại Bắc Kinh nhắc lại lập trường của chính phủ Ottawa là không có sự can thiệp chính trị vào hồ sơ này. Hôm thứ Tư 23/01, đại sứ Canada tại Trung Quốc cho rằng giám đốc tài chính của Hoa Vi có « một hồ sơ rất vững chắc » để chống lại lệnh dẫn độ sang Hoa Kỳ.

(AFP) – Trung Quốc mua 60% cổ phần một cảng của Peru. Tập đoàn Cosco Shipping Ports (CSP) của Trung Quốc ngày 25/01/2019 loan báo sẽ mua 60% cổ phần của công ty Peru quản lý cảng Chancay với giá 225 triệu đô la, trả trước 56 triệu. Đây là cảng đầu tiên Trung Quốc mua được tại Nam Mỹ. Hiện tập đoàn CSP đang sở hữu 282 bến tàu của 36 hải cảng tại châu Á, Cận Đông và châu Âu, trong đó có 192 cảng container.

(AFP) – Hàn Quốc chống ô nhiễm từ Trung Quốc. Chính quyền Seoul ngày 25/01/2019 đã điều phi cơ bay trên Hoàng Hải để tiến hành thí nghiệm rải chất iodure bạc làm mưa nhân tạo, chống các hạt bụi mịn gây ô nhiễm từ nước láng giềng Trung Quốc.

(AFP) – Damas bị đánh bom lần thứ hai. Vụ đánh bom diễn ra ngày 24/01/2019 gần đại sứ quán Nga ở Damas nhưng không gây thiệt hại nhân mạng. Đây là vụ thứ hai chỉ trong vài ngày, trong khi thủ đô Syria từ một năm qua vẫn tránh được các vụ tấn công bằng xe gài bom. Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm.

(AFP) – Diễn binh kỷ niệm giải vây Leningrad gây phẫn nộ ở Saint-Petersbourg. Ý định tổ chức cuộc diễn binh kỷ niệm 75 năm ngày chấm dứt cuộc vây hãm Leningrad (27/01/1944) với 2.500 người lính và những chiếc xe tăng T-34, đã gây sốc cho nhiều người dân Saint-Petersbourg. Theo họ, đây là sự sỉ nhục đối với những người đã sống qua 872 ngày khủng khiếp. Khoảng 5.000 người dân ngày 25/01/2019 đã ký tên vào bản kiến nghị, yêu cầu không nên ca ngợi chiến tranh, mà tốt nhất là dành một phút mặc niệm cho 800.000 người đã chết.

(AFP) – « Đồng hồ tận thế » chỉ còn cách nửa đêm chưa đến 2 phút. « Đồng hồ tận thế » hiện nay gần với nửa đêm nhất từ trước đến nay, tương tự với thời kỳ Mỹ và Nga thử bom nhiệt hạch năm 1953. Đồng hồ tận thế là công cụ được một nhóm nhà khoa học nguyên tử Mỹ (Bulletin of the Atomic Scientists) lập ra hồi đầu thời kỳ Chiến tranh Lạnh, để báo động về nguy cơ thảm họa toàn cầu không thể vãn hồi. Theo bà Rachel Bronson, giám đốc của Bulletin of the Atomic Scientists vị trí của kim đồng hồ của năm nay so với năm ngoái không thay đổi, nhưng không thể coi đây là một dấu hiệu cho thấy thế giới vẫn bình ổn.

(AFP) – Năm 2018 là năm nóng nhất kể từ 1850. Trên đây là thông tin của báo cáo của nhóm khoa học gia Mỹ Berkeley Earth, được công bố hôm qua 24/01/2019. Nhiệt độ trung bình của thế giới năm nay cao hơn 1,16°C so với năm 1850, thời kỳ mà thế giới bắt đầu bước vào kỷ nguyên công nghiệp. Kết quả đo lường hiện nay dựa trên số liệu của 20.000 trạm khí tượng toàn cầu.

(AFP) – Thalès kêu gọi quốc tế chống « robot giết người ». Tổng giám đốc tập đoàn công nghiệp hàng đầu nước Pháp Thalès kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương thiết lập khuôn khổ pháp lý « đủ mạnh » để chống lại « các robot giết người », bởi điều này đang trở thành một hiểm họa nhãn tiền, với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo. Theo Thalès đây là thời điểm thuận lợi, bởi « tất cả các cường quốc dân chủ phương Tây đã đạt được đồng thuận ».