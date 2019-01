Hai tổng thống Nga, Thổ tìm giải pháp cho Syria

Cho tới nay, Nga vẫn yểm trợ về mặt quân sự cho chế độ Damas, còn Thổ Nhĩ Kỳ thì lại trợ giúp các lực lượng phiến quân muốn lật đổ tổng thống Bachar al-Assad. Thế nhưng, sau thông báo bất ngờ của tổng thống Donald Trump vào tháng 12 rút 2000 quân Mỹ khỏi Syria, Matxcơva và Ankara đã thỏa thuận sẽ phối hợp các hoạt động trên trận địa.

Hôm thứ Hai vừa qua, tổng thống Erdogan cho biết ông sẽ cố thuyết phục tổng thống Putin về việc thành lập một « vùng an toàn » do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát ở miền bắc Syria, nhằm ngăn chận người Kurdistan lập vùng tự trị tại đây. Vào giữa tháng Giêng vừa qua, tổng thống Donald Trump đã tuyên bố ủng hộ dự án của Ankara. Thế nhưng, lực lượng Kurdistan, đồng minh của Mỹ, hiện đang kiểm soát phần lớn vùng này, dứt khoát không chấp nhận cho thành lập một vùng an toàn, vì sợ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ lợi dụng để mở cuộc tấn công. Trong khi đó, ngay từ đầu cuộc xung đột, Matxcơva vẫn chủ trương là chế độ Bachar al - Assad phải nắm được chủ quyền trên toàn bộ lãnh thổ Syria.

Việc Hoa Kỳ thông báo rút quân đang tạo thuận lợi cho ý đồ của điện Kremlin và Damas, bởi vì, do sợ bị quân Thổ Nhĩ Kỳ tấn công, lực lượng của người Kurdistan đã phải cầu cứu quân chính phủ Syria. Cuối tháng 12 năm ngoái, lần đầu tiên từ 6 năm qua, quân chính phủ đã tiến vào vùng Manbij, theo lời mời của lực lượng Kurdistan nói trên.

Về tình hình tại chỗ, liên minh Ả Rập - Kurdistan, với sự yểm trợ của quân Mỹ, hôm nay đã chiếm được ngôi làng cuối cùng còn bị lực lượng Nhà nước Hồi Giáo Daech chiếm giữ ở miền đông Syria, theo tin của Đài Quan sát Nhân quyền Syria.