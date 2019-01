(AFP) - Đài Loan bắt 7 người Việt trong vụ đoàn du khách bỏ trốn. Theo các nhà chức trách Đài Loan, bẩy người này bị tình nghi tham gia mạng lưới buôn người, giúp 152 du khách Việt bỏ trốn để ở lại làm việc bất hợp pháp. Trong thông cáo ngày 22/01/2019, Cơ quan Di Trú Đài Loan cho biết đã xác định được vị trí của 88 du khách Việt « mất tích ». Ba người khác chuẩn bị rời hòn đảo.

(AFP) - Tổng giám đốc tập đoàn Renault tiếp tục ngồi tù tại Nhật. Dù thay đổi chiến lược với những lập luận khác trong đơn xin tại ngoại, luật sư của ông Carlos Ghosn vẫn không thuyết phục được tư pháp Nhật Bản. Ngày 22/01/2019, tòa án ở Tokyo lại bác đơn xin tại ngoại có điều kiện của ông Ghosn. Bị bắt từ ngày 19/11/2018, ông Ghosn tiếp tục bị tạm giam cho đến ngày 10/03.

(AFP) - Nổ tầu chở khí đốt ở eo biển Kertch, 20 thủy thủ thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra tối 21/01/2019 khi một trong hai con tầu (của Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ) đang tiếp liệu cho tầu kia ở ngoài khơi bán đảo Crimée. Đến sáng 22/01/2019, lửa vẫn tiếp tục cháy trên hai con tầu. Các đội tìm kiếm đã cứu được 12 thủy thủ và bất lực nhìn một số người khác chết đuối.

(AFP) - Taliban tấn công một căn cứ tình báo của Afghanistan, 65 người chết. Ngày 21/01/2019, một chiếc xe vận tải quân sự bị đánh cắp và được chất đầy chất nổ đã lao vào cổng một trung tâm đào tạo tình báo tại Maidan Shar, cách thủ đô Kaboul khoảng 50 km. Ba kẻ tấn công bị bắn chết. Phần lớn nạn nhân bị thiệt mạng do một tòa nhà bị sập sau vụ nổ. Cùng ngày 21/01/2019, phe Taliban thông báo đã gặp đại diện Mỹ ở Qatar để tổ chức một vòng đàm phán mới nhằm chấm dứt chiến tranh ở Afghanistan.

(AFP) - Xác nhận hai nhà đối lập Thái Lan bị giết hại, xác bị vứt xuống sông Mêkông. Cảnh sát Thái Lan hôm nay 22/01/2019 cho biết đã tìm thấy thi thể hai nhà đối lập chống chế độ quân chủ. Hai người này tị nạn tại Lào, sau vụ đảo chính quân sự ở Thái Lan năm 2014. Từ Lào, họ tiếp tục gửi nhiều thông điệp chỉ trích chính quyền quân sự và chế độ quân chủ Thái Lan. Đại diện của Human Rights Watch kêu gọi chính quyền Lào điều tra về trường hợp các nhà đối lập Thái Lan bị tập đoàn quân sự nước này bắt cóc.

(Reuters) - Một nữ thượng nghị sĩ da đen thuộc đảng Dân Chủ Mỹ quyết định tranh cử tổng thống. Đó là bà Kamala Harris, 54 tuổi, tiểu bang California, người chống đối mạnh mẽ chính sách nhập cư của Donald Trump. Bà chính thức tham gia cuộc tranh cử sơ bộ để chọn ứng viên tranh cử tổng thống năm 2020. Bà Kamala Harris được coi là một ngôi sao đang lên của đảng Dân Chủ Mỹ và là phụ nữ da đen đầu tiên giành được ghế thượng nghị sĩ tại California.

(AFP) - Phụ nữ thứ hai mang thai « biến đổi gen » tại Trung Quốc. Theo AFP, hôm 22/01/2019, một bác sĩ Mỹ cho biết thông tin này sau khi tiếp xúc với nhà nghiên cứu Trung Quốc He Jiankui. Người phụ nữ đang mang thai đến tuần thứ 12-14. Hồi tháng 11/2018, ông He Jiankui thông báo đã biến đổi được ADN của một cặp phôi song sinh, giúp tránh nhiễm SIDA. Ông He đã bị giới chuyên gia quốc tế phê phán mạnh mẽ cho dù thông báo này của ông chưa được kiểm chứng.