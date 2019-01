(Yonhap) - Sâm Đại Hàn xuất khẩu tăng vọt. Theo số liệu của bộ nông nghiệp Hàn Quốc, lượng nhân sâm xuất khẩu tranh năm 2018 tăng 18,5% so với năm 2017, đem về nguồn ngoại tệ 188 triệu đô la Mỹ. Nguyên nhân chính là do nhu cầu dùng sâm của người Trung Hoa (tại Hoa lục cũng như ở các vùng lãnh thổ, quốc gia có cộng đồng người Hoa cư trú) tăng cao. Lý do thứ hai là nguồn dự trữ sâm ở Hoa lục, Mông Cổ giảm đi, không đủ cung ứng thị trường. Dự kiến, trong năm nay, sâm Đại Hàn sẽ mang về 200 triệu đô la.

(AFP) - Đài Loan từng bước khai tử các hiệu thuốc bắc. Mỗi năm 200 hiệu thuốc bắc tại Đài Loan phải đóng cửa vì không được gia hạn giấy phép hành nghề. Là một trong những phương tiện điều trị phổ biến nhất nhưng từ năm 1998 Đài Loan không cấp thêm giấy phép hành nghề cho những ai muốn mở hiệu thuốc bắc và đã ngừng triển hạn giấy phép cho những tiệm thuốc thuộc diện cha truyền con nối. Mục tiêu của Đài Bắc nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn các hiệu thuốc cổ truyền dân tộc và trong tương lai, chỉ có bác sĩ mới được kê đơn, dù là điều trị theo đông y.

(AFP) - Mỹ - Trung : Chiến tranh cà phê giữa Starbucks và Luckin Coffee. Cách nay 20 năm, Starbucks mở những quán cà phê đầu tiên tại Trung Quốc. Với 3.600 quán trên toàn lãnh thổ và đã trở thành điểm hẹn thanh niên Trung Quốc. Đây là thị trường lớn thứ nhì của Starbucks, chỉ sau có Hoa Kỳ. Nhưng Luckin, một tập đoàn mới ra đời năm ngoái, tuyên chiến với Starbucks khi đề ra mục tiêu mở 4.500 quán từ nay tới cuối 2019. Bí quyết để hãng cà phê Trung Quốc hạ gục đối thủ là giá mỗi tách cà phê : 24 nhân dân tệ thay vì 31 như tại các cửa hàng của Starbucks.

(Yonhap) - Thành tích đầu tiên của đội bóng ném nam Liên Triều trên trường quốc tế. Trong trận đấu tối 19/01/2019 trên sân vận động Royale Arena, Copenhagen- Đan Mạch, đội bóng nam của hai nước Triều Tiên lần đầu tiên lập nên thành tích, hạ đội bóng nam Nhật Bản với tỷ lệ 27 - 25. Đội tuyển gồm 16 vận động viên Hàn Quốc và 4 của Bắc Triều Tiên do huấn luyện viên xứ Hàn, Cho Yong Shin dẫn dắt.

(AFP/ Yonhap) - Mỹ "đã chọn địa điểm" cho thượng đỉnh Trump- Kim lần thứ nhì. Họp báo ngày 19/01/2019 tổng thống Trump cho biết "đã chọn" địa điểm họp thượng đỉnh Mỹ- Bắc Triều Tiên lần 2. Tuy nhiên chủ nhân Nhà Trắng không đưa ra thêm một chi tiết nào. Bản tin của Yonhap ngày 20/01/2019 cho biết đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ về Bắc Triều Tiên ông Stephen Biegun đã có mặt tại Thụy Điển để "khởi động đàm phán với thứ trưởng Ngoại Giao Bắc Triều Tiên, Choe Son Hui". Một loạt các buổi làm việc được dự trù mở ra trong ba ngày, kể từ hôm nay, địa điểm cuộc họp cách thủ đô Stockholm 50 cây số về phía tây bắc.

(RFI) - Serbia : Hàng ngàn người xuống đường phản đối chính sách của tổng thống Vucic. Thứ Bảy 19/01/2019 là hồi thứ 7 của phong trào phản kháng Serbia. Hàng ngàn người tuần hành trên đường phố ở thủ đô Beograd và trên toàn quốc phản đối chính quyền đàn áp đối lập. Đoàn tuần hành dương cao những biểu ngữ tố cáo chế độ "độc tài và tham ô" của tổng thống Aleksandar Vucic.

(AFP) - Bulgari, phong trào phản khán chống bóc lột lao động hụt hơi ? Trên hai ngàn người biểu tình tại Budapest hôm 19/01/2019 phản đối luật lao động bị gọi là luật "nô lệ", cho phép giới chủ bắt nhân viên làm thêm 400 giờ phụ trội nhưng ba năm sau mới phải thanh toán lương cho những người làm công này. So với đỉnh điểm hồi tháng 12/2018, số người tham gia giảm mạnh, đang từ 15.000 tại thủ đô Budapest trước lễ Giáng Sinh và Tết dương lịch, nay chỉ còn khoảng 2.000.

(AFP) - Giáo hoàng lên đường tới Panama khai mạc Ngày Hội Thanh Niên Công Giáo lần thứ 34. Sự kiện này chính thức khai mạc vào ngày 22/01/2019 và lần đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia Trung Mỹ. Trong 5 ngày liên tiếp, Panama là điểm hẹn của 150.000 thanh niên Công Giáo thuộc 150 quốc gia. Lãnh đạo tòa thánh Vatican kêu gọi giới trẻ "dấn thân làm cách mạng để thay đổi cục diện của thế giới". Theo ngài, "Phục vụ những người chung quanh là sức mạnh của giới trẻ và của nhân loại".

(AFP) - Một nửa tài sản trên trái đất tập trung trong tay 26 người giàu nhất hành tinh. Hai ngày trước lễ khai mạc Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới Davos 2019 tại Thụy Sĩ, tổ chức OXFAM ngày 20/01/2019 báo động về tình trạng bất bình đẳng giàu nghèo trên thế giới. 26 nhà tỷ phú giàu nhất toàn cầu, kiểm soát một nửa tài sản của nhân loại. Năm 2018 trung bình, tài sản của câu lạc bộ các nhà tỷ phú trên thế giới tăng 900 tỷ đô la ; 7.600 tỷ đô la "khuất mắt" các cơ quan thuế vụ.

(AFP) - Anh Quốc : Vi phạm luật giao thông, quận công Philip bị cảnh sát "thăm hỏi". 97 tuổi, phu quân Philip của nữ hoàng Elizabeth II bị cảnh sát bắt gặp khi lái xe mà không đeo dây an toàn. Vụ việc xảy ra trong ngày 20/01/2019. Hai hôm trước, quận công thóat hiểm một vụ tai nạn xe hơi.

(AFP) - Nga : "Gái gọi" biết bí mật Kremlin - Donald Trump bị câu lưu. Bị Thái Lan trục xuất về Nga vì tội "mại dâm", kiều nữ Nastia Rybka bị bắt ngay tại phi trường Matxcơva ngày 19/01/2019. Công tố đề nghị tạm giam thêm ba ngày trong khi cảnh sát điều tra đòi 30 ngày để xét hỏi về tội mại dâm. Trên thực tế, cô gái điếm hạng sang này nổi danh từ khi tuyên bố nắm giữ bí mật trong nghi án Nga thông đồng với Donald Trump trong cuộc bầu cử Mỹ 2016. Nastia Rybka nói xa nói gần cô là khâu quan trọng trong mối quan hệ giữa nhà tài phiệt nhôm Oleg Deripaska và Paul Manafort, giám đốc tranh cử của Donald Trump.

(AFP) - Bulgari trục xuất một tin tặc người Nga sang Mỹ. Sứ quán Nga tại Washington ngày 19/01/2019 cho biết một công dân Nga tên Alexender Zhokov bị bắt tại Bulgari, đã bị trục xuất sang Mỹ và đưa vào nhà tù ở NewYork. Zhokov nằm trong danh sách 8 tin tặc, đa số là dân Nga, bị tư pháp Mỹ truy tố vào tháng 11/2018 với tội danh lừa đảo. Qua internet và công ty quảng cáo ma trên mạng, nhóm tin tặc đã gài bẫy nhiều công ty Mỹ, chiếm đoạt hàng chục triệu đô la. Ba nghi can bị bắt, số còn lại vẫn tại đào.

(AFP) - Không quân Israel oanh kích Syria ? Theo hãng tin nhà nước Sana, phòng không Syria đã đáp trả và chận đứng các phi vụ tấn công của máy bay Israel vào miền nam Syria. Israel thông báo chận được một tên lửa từ Syrai phóng qua cao nguyên Golan. Còn theo tổ chức nhân quyền OSDH, sáng nay 20/01/2019 "một vụ nổ rất lớn và có tiếng súng" xảy ra gần cơ quan an ninh quân đội chính phủ ở thủ đô Damas. Có nhiều người chết và bị thương. Đài truyền hình Syria cho đây là một vụ khủng bố.

(AFP) - Một loạt nông dân Achentina chết vì siêu vi của thú hoang. Trong vòng sáu tuần, 14 nông dân ở Buenos Aires từ trần vì hantavirus. Nạn nhân mới nhất là một phụ nữ 34 tuổi qua đời hôm 19/01/2019 với triệu chứng suy thận và sốt xuất huyết. Làng Epuyén, với 3500 dân là nơi bị thiệt hại nặng nhất : 10 người chết trong những ngày đầu tháng Giêng trong số 94 trường hợp bị chuột hoang lây nhiễm được phát hiện.