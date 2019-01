Mỹ: Hàng chục ngàn người tuần hành vì nữ quyền

So với hai lần trước đây, số người tham gia đã giảm mạnh tại các thành phố lớn như New York hay Washington. Chỉ có 100.000 người hưởng ứng kêu gọi của phong trào "March On" tại New York, bằng một nửa so với năm 2018. Thông tín viên đài RFI, Marie Bourreau từ New York gửi về bài tường trình

"Hàng năm cứ vào tháng Giêng, lại xuất hiện những chiếc mũ màu hồng, biểu tượng của phong trào đấu tranh vì nữ quyền. Trong cuộc tuần hành tại New York, có nhiều những đòi hỏi khác nhau, và cả thành phần tham gia cũng rất khác nhau. Một người trong đoàn giải thích bà tuần hành vì "bình đẳng giới tính, bình đằng lương bổng giữa nam và nữ, vì những nạn nhân bị lạm dụng tình dục và muốn rằng những tiếng nói này phải được lắng nghe".

Một phụ nữ khác cũng quan tâm đến vấn đề bình đẳng về mức lương, không phân biệt giới tính, nhưng bà lo ngại về những bất bình đẳng trên phương diện y tế. Bà giải thích : "Lương phụ nữ luôn thấp hơn so với của nam giới, phụ nữ bị thiệt thòi về mặt sinh đẻ và không được hưởng hệ thống bảo hiểm y tế, phải hai năm họ mới được đi khám về nguy cơ ung thư vú một lần".

Dù bước tiến về quyền lợi của nữ giới vẫn còn nhiều chậm trễ, nhưng bà Susan cho rằng, các cuộc tuần hành của phụ nữ từ hai năm qua đã đem lại hiệu quả. Việc cử tri Hoa Kỳ bầu lên nhiều nữ dân biểu trong Quốc Hội là một bước tiến rất xa. Bà Susan nghĩ rằng, công luận Mỹ bắt đầu thức tỉnh và ý thức được rằng là họ phải đem lại những thay đổi.

Năm nay là lần đầu tiên phong trào bắt đầu có dấu hiệu ran nứt. Một trong những thành viên ban tổ chức bị cáo buộc là có lập trường bài Do Thái và bài người đồng tính. Theo Yasmine, làn sóng đấu tranh cho nữ quyền cần vượt lên trên tất cả những cãi cọ bởi vì "đoàn kết là sức mạnh, tiếng nói nào của phụ nữ cũng đều quan trọng và đó là phương tiện duy nhất để tiến lên".

Theo quan điểm của những người 'Mũ Hồng', bước kế tiếp là các cuộc bầu cử năm 2020 với mục tiêu là chấm dứt chính quyền Trump"