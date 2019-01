(AFP) – Việt Nam: Hãng hàng không mới nhất Bamboo Airways bắt đầu cất cánh. Chuyến bay đầu tiên của Bamboo Airways vào hôm nay, 16/01/2019 đã xuất phát từ Thành Phố Hồ Chí Minh và hạ cánh xuống Hà Nội. Sinh sau đẻ muộn, Bamboo Airways hy vọng chen chân được vào thị trường hàng không đông đúc của Đông Nam Á bằng cách đề nghị những tuyến đường đến những địa điểm ít được biết đến tại Việt Nam, và không được hai đại gia Vietnam Airlines, Vietjet chú ý.

(Reuters) - Trung Quốc lại “đả” thêm một con “hổ” trong chiến dịch chống tham nhũng. Cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc vừa cho mở điều tra về ông Triệu Chính Vĩnh (Zhao Zhengyong) cựu bí thư tỉnh Thiểm Tây ở miền trung nước này. Trang web của Ủy Ban Kiểm Tra Kỷ Luật Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc ngày 15/01/2019 cho biết là nhân vật này bị tình nghi “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và luật lệ”, ám ngữ chỉ tội danh tham nhũng. Ông Triệu Chính Vĩnh như vậy đã trở thành nạn nhân mới nhất trong chiến dịch “đả hổ” của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

(AFP) - Ottawa kêu gọi Bắc Kinh « khoan hồng » với công dân Canada bị kết án tử hình. Phát biểu ngày 15/01/2019, ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland cho biết « đã nói chuyện với đại sứ Trung Quốc ở Canada và đề nghị khoan hồng » đối với ông Robert Lloyd Schellenberg, bị tòa án Đại Liên kết án tử hình hôm 14/01 vì tội buôn bán ma túy. Bà nhấn mạnh Canada « không có án tử hình. Đó là hình phạt phi nhân đạo và không phù hợp. Và mỗi khi một công dân Canada bị kết án tử hình, chúng tôi phản đối mạnh mẽ ».

(AFP) - Người Kurdistan bác kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ về “vùng an ninh” ở Bắc Syria, đặt dưới quyền kiểm soát của Ankara. Ngày hôm nay, 16/01/2019, ông Aldar Khalil, một lãnh đạo cao cấp của chính quyền bán tự trị người Kurdistan tại miền Bắc Syria cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ không phải là một bên trung lập, mà là một bên tham chiến, do đó không thể là bên đứng ra bảo đảm an ninh. Ngay từ hôm qua, Damas đã lên án âm mưu xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Tổng thống Thổ Erdogan tuyên bố Ankara sẽ thiết lập « vùng an ninh » tại miền Bắc Syria.

(AFP) - Khủng bố tấn công một khách sạn ở Kenya, ít nhất 14 người chết. Lực lượng an ninh Kenya vào sáng nay 16/01/2019 đã tiêu diệt được toàn bộ nhóm khủng bố thuộc tổ chức Hồi Giáo Al-Shabaab của Somalia, đã tấn công vào một khu phức hợp khách sạn và văn phòng ở Nairobi thủ đô Kenya hôm15/01 khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Quân khủng bố đã bị tiêu diệt sau 20 tiếng đồng hồ bị vây hãm. Vấn đề là trong cuộc họp báo về vụ khủng bố, tổng thống Kenya Uhura Kenyatta đã không cho biết là đã có bao nhiêu kẻ khủng bố bị tiêu diệt.

(AFP) - Phó tổng thống Mỹ điện đàm với thủ lĩnh đối lập Venezuela. Ông Mike Pence đã điện đàm ngày 15/01/2019 với thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido, nhằm thể hiện hậu thuẫn của Mỹ với người đứng đầu Quốc Hội Venezuela do phe đối lập lãnh đạo, được Mỹ xem là “cơ quan dân chủ và hợp pháp duy nhất tại nước này”. Trước đó Quốc Hội Venezuela chính thức tuyên bố ông Maduro là người “tiếm quyền” sau cuộc bầu cử gây tranh cãi năm ngoái.

(RFI) - Ứng viên chức bộ trưởng Tư Pháp Mỹ hứa bảo vệ cuộc điều tra về hồ sơ Nga. Điều trần ngày 15/01/2019 trước Ủy ban Tư pháp của Thượng Viện, ông William Barr nhấn mạnh rằng ông không nghĩ là công tố viên đặc biệt Robert Mueller muốn tiến hành « một cuộc truy sát phù thủy » nhắm vào tổng thống Trump và những người thân cận, trong nghi án Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

(AFP) - Hơn 1/4 quân nhân nước ngoài rút khỏi Irak trong năm 2018. Theo thông báo ngày 15/01/2019 của chính quyền Irak, « vào tháng Giêng 2018, có khoảng 11.000 quân nhân nước ngoài, trong đó 70% là lính Mỹ » đóng tại Irak. « Con số này giảm xuống còn 8.000 người vào tháng 12, trong đó có 6.000 lính Mỹ ». Vào cuối năm 2017, Irak tuyên bố truy quét hết tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo khỏi những đô thị lớn sau chiến dịch kéo dài ba năm, được liên quân quốc tế hỗ trợ.

(Reuters) - Đoàn di dân Honduras tiến về Mỹ đã đến Guatemala. Trả lời báo chí sáng 15/01/2019, thứ trưởng Ngoại Giao Honduras cho biết đợt « bắc tiến » này có khoảng từ 800-1.000 người. Trước đó một ngày, bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ quyết định kéo dài thời gian duy trì quân đội ở biên giới với Mêhicô đến ngày 30/09 để kiểm soát tình hình nhập cư bất hợp pháp.

(AFP) - Trùm ma túy El Chapo hối lộ cựu tổng thống Mêhicô Nieto. Trả lời trước một tòa án ở New York ngày 15/01/2019, cánh tay phải của trùm ma túy Mêhicô khẳng định tổng số tiền hối lộ cựu tổng thống Enrique Pena Nieto lên đến gần 100 triệu đô la. Ông Francisco Guzman, cựu chánh văn phòng của cựu tổng thống Mêhicô, ngay lập tức lên tiếng bác bỏ « những lời vu khống, sai lệch và vô căn cứ ».