(Reuters) - Tòa án Tokyo lại bác đơn xin tại ngoại của ông Carlos Ghosn. Chủ tịch tập đoàn Renault tiếp tục bị tạm giam với hai cáo trạng mới từ hôm 11/01/2019. Với quyết định của tòa án Tokyo ngày 15/01, ông Carlos Ghosn liên tục bị giam giữ từ ngày 19/11/2018 vì tội « lạm dụng tín nhiệm ».

(AFP) - Ba Lan kiểm kê trang thiết bị do tập đoàn Hoa Vi cung cấp. Phát biểu ngày 14/01/2019, một quan chức của bộ Kinh Tế Kỹ thuật số Ba Lan cho biết đợt kiểm tra này liên quan đến các trang thiết bị đã hoạt động, cũng như những thiết bị sẽ được đưa vào sử dụng trong mạng 5G, nhằm phân tích những rủi ro liên quan đến thiết bị của Hoa Vi, chủ yếu trong cơ sở hạ tầng viễn thông, và không liên quan đến điện thoại thông minh.

(RFI) - Venezuela : Tổng thống Maduro tăng lương tối thiểu thêm 300% Theo tỉ giá hiện hành, mức lương này chưa đầy 10 euro/tháng. Ngày 14/01/2019, khi trình bày về kế hoạch kinh tế, ông Maduro cho rằng tình trạng lạm phát là công cụ để Mỹ gây chiến tranh kinh tế với Venezuela. Theo thẩm định của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (FMI), tỉ lệ siêu lạm phát tại Venezuela sẽ lên đến 10.000.000% vào năm 2019.

(AFP) - Mỹ : Một em bé 6 tuổi mang súng đã nạp đạn đến trường. Trên mạng Facebook ngày 14/01/2019, cảnh sát thành phố Columbus (bắc Mỹ) cho biết phát hiện một em bé với một « vật nặng » trong quần khi vào trường mẫu giáo Africentric hôm 11/01. Khám soát người em, họ phát hiện ra khẩu súng, nhưng bé này không bị truy tố vì nhỏ tuổi. Tuy nhiên, cảnh sát đang điều tra để tìm hiểu tại sao em bé này có súng trên người.

(Stars and Strips) - Mỹ và Úc diễn tập phối hợp chống tầu ngầm. Theo một thông báo của Hải Quân Mỹ, hôm Chủ Nhật 13/01, quân đội Mỹ - Úc bắt đầu đợt diễn tập phối hợp chống tầu ngầm tại đảo Guam, Thái Bình Dương. Thời gian diễn tập là 11 ngày. Chiến dịch mang tên Sea Dragon nằm trong chiến lược bảo vệ khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương « tự do và mở », của Mỹ và các đồng minh, để đối phó với tham vọng bành trướng của Trung Quốc.

(AFP) - Đức và Pháp trao giải thưởng nhân quyền Pháp – Đức cho một luật sư Trung Quốc. Nhà tranh đấu cho nhân quyền Vương Toàn Chương (Wang Quanzhuang) đang bị chính quyền Bắc Kinh giam giữ. Vợ của luật sư đã đến nhận giải thưởng trong buổi lễ được tổ chức hôm qua 14/01 tại Đại sứ quán Đức ở Bắc Kinh.

(AFP) - Hàng trăm chuyến bay tại Đức bị hủy do bãi công. Hôm nay, 15/01/2019, hàng không tại Đức bị cản trở nghiêm trọng, do cuộc bãi công lần thứ ba trong vòng 10 ngày qua, của nhân viên an toàn không lưu để đòi tăng lương. Ít nhất 220.000 hành khách bị chậm hoặc hủy chuyến hôm nay.

(Reuters) - Nhịp độ tan băng tại Nam Cực nhanh hơn dự kiến. Theo một báo cáo được công bố trên tạp chí khoa học Mỹ Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), lượng băng tan trong 9 năm 2009-2017 là 250 tỉ tấn/năm, gấp 6 lần so với cách nay 40 năm. Báo cáo nói trên khẳng định nhịp độ tan băng trung bình trong giai đoạn 1992-2017 là 169 tỉ tấn/năm, cao gấp rưỡi so với mức ước tính trước đây (109 tỉ/năm).

(AFP) - Nga mất khả năng kiểm soát viễn vọng kính không gian duy nhất của nước này. Hôm qua, 14/01/2019, Cơ quan Không gian Nga Roscosmos thông báo là từ thứ Năm 10/01, viễn vọng kính không gian Spektr-R đã không đáp lại các chỉ thị của trung tâm điều khiển từ Trái đất. Tuy nhiên, theo Roscosmos, một phòng thí nghiệm của Mỹ vẫn bắt được các tín hiệu từ Spektr-R, chứng tỏ là các hệ thống trên viễn vọng kính này vẫn hoạt động một cách tự lập.

(AFP) - Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật bác bỏ cáo buộc tham nhũng. Hôm nay, 15/01/2019, ông Tsunekazu Takeda, Chủ tịch Ủy ban Thế vận Nhật Bản, đã bác bỏ các cáo buộc tham nhũng. Ông khẳng định không có liên can gì đến nghi án hối lộ tiền vào năm 2013 để Tokyo giành quyền đăng cai Thế vận hội 2020. Cách đây một tháng, ông Takeda đã bị truy tố tại Pháp về vụ này. Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật tuyên bố ông « vô tội » và sẵn sàng hợp tác với các nhà điều tra để chứng minh sự vô tội với ngành tư pháp của Pháp.