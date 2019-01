Thủ tướng Anh cảnh báo « thảm họa » nếu Hạ Viện bác thỏa thuận với châu Âu

Hôm nay 14/01/2019 thủ tướng Anh Theresa May một lần nữa thúc giục các dân biểu thông qua thỏa thuận Brexit đã thương lượng với Liên Hiệp Châu Âu (EU), nếu không đất nước có thể rơi vào tình trạng « thảm họa ».

Theo bà May, ngày mai 15/01, nếu Hạ Viện bác bỏ văn bản - vốn rất vất vả mới đạt được với châu Âu - nước Anh có nguy cơ ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu mà không có thỏa thuận nào, đồng thời không tôn trọng nền dân chủ vì đa số đã bỏ phiếu cho Brexit.

Trong bối cảnh còn hai tháng rưỡi nữa là Anh quốc chính thức ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu, cơ hội thành công của thủ tướng May rất thấp. Phe bảo thủ tố cáo việc Luân Đôn vẫn còn các ràng buộc với Liên Hiệp Châu Âu, phía Công Đảng không muốn nhượng bộ, còn phe Dân chủ Tự do đòi chấm dứt tiến trình Brexit.

Thủ tướng Anh sẽ phát biểu trước Hạ Viện vào lúc 15 giờ 30 GMT hôm nay, sau đó các dân biểu tiếp tục tranh luận về Brexit trước cuộc bỏ phiếu quan trọng ngày mai.

Theo kênh Sky News, bà Theresa May sẽ tập trung vào tính chất tạm thời của « backstop » (vẫn mở biên giới Ireland, Anh quốc vẫn nằm trong liên minh thuế quan châu Âu trong thời gian đầu). Còn kênh RTE của Ireland cho biết Liên Hiệp Châu Âu chuẩn bị công bố một bức thư về vấn đề này, nhằm trấn an các dân biểu Anh còn do dự.

Tranh thủ tình hình rối loạn hiện nay, lãnh tụ Công Đảng đối lập, ông Jeremy Corbyn hôm qua một lần nữa kêu gọi tổng tuyển cử trước thời hạn nếu thỏa thuận với Liên Hiệp Châu Âu bị bác bỏ, cho biết đang chuẩn bị ra kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ. Tuy nhiên ông Corbyn nhìn nhận nếu Công Đảng lên nắm quyền, tiến trình Brexit sẽ bị chậm lại.

Giả thiết ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu vào ngày 29/3 tới mà không có thỏa thuận nào (no deal) gây lo ngại cho giới kinh doanh, ảnh hưởng đến thị trường tài chính. Theo Ngân hàng Anh quốc, « no deal » sẽ khiến nước Anh lâm vào khủng hoảng, đồng bảng Anh sụt giá, thất nghiệp và lạm phát gia tăng, giá nhà đất xuống thấp. Nhiều công ty, siêu thị đã lo trữ thực phẩm, còn nhà sản xuất xe hơi Rolls-Royce tích trữ phụ tùng thay thế.