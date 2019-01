Tình trạng "shutdown" bắt đầu đè nặng lên các sinh hoạt tại Mỹ

Từ New York, thông tín viên Grégoire Pourtier ghi nhận:

Tuần này, webcam theo dõi ba con gấu trúc trong sở thú ở Washington đã bị cắt. Khách tham quan rất bực mình, nhưng đó chỉ là một chuyện nhỏ. Tình trạng shutdown đang gây ra những tác động nghiêm trọng hơn thế nhiều.

Cơ quan đặc trách vấn đề vệ sinh của bộ Gia Cư không thể hoạt động một cách bình thường, các hộ gia đình nghèo hứng chịu nhiều hậu quả tai hại. Sắp tới đây, hệ thống phát tem phiếu thực phẩm cho hàng chục triệu người cũng sẽ bị tác động.

Tại các công viên quốc gia, đôi khi vẫn mở cửa cho công chúng nhưng chỉ có thể bảo đảm một số những dịch vụ tối thiểu, rác thải đã bắt đầu ùn lên. Tệ hơn nữa, do không còn ngân sách, nhiều nhân viên bị tạm thời cho nghỉ việc. Không còn ai chăm sóc và tuần tra trong tác khu vực này. Hệ quả là trong hai tuần qua, đã có ít nhất ba người chết trong các khu rừng quốc gia.

Mỉa mai thay là vào lúc tranh luận tại Washington tập trung vào vấn đề bảo vệ biên giới, thì vế an ninh lại bị đe dọa. Ít nhất lại tại bốn phi trường trên toàn quốc, hàng trăm nhân viên đã viện lý do sức khỏe để xin tạm nghỉ việc, thay vì vẫn đi làm mà không biết tới khi nào mới được lãnh lương. Về mặt chính thức, điều này chưa ảnh hưởng đến số lượng hay chất lượng công việc kiểm tra an ninh ở sân bay.

Một số nhà phân tích ước tính, đợt shutdown lần này gây thiệt hại 6 tỷ đô la cho kinh tế Hoa Kỳ, một món tiền còn lớn hơn cả ngân sách mà tổng thống Trump đòi có được để xây bức tường ở đường biên giới với Mêhicô. Tuy nhiên bên đối lập đã nhấn mạnh rằng, đây không phải là chuyện tiền bạc, mà là một vấn đề về đạo đức.