(AFP) – Hoa Kỳ : Nổ súng gần Los Angeles, ba người thiệt mạng. Cảnh sát California cho biết, vụ xả súng xảy ra trong đêm 04/01/2019 rạng sáng ngày 05/01/2018 tại một địa điểm chơi bowling thuộc thị trấn Torrance, cách Los Angeles khoang 30 cây số về hướng đông nam. Ba người chết, và bốn người bị thương. Năm 2017 tại Hoa Kỳ đã có 40.000 người thiệt mạng trong các vụ xả súng hay tự sát bằng súng.

(Reuters) – Việt Nam: Tập đoàn viễn thông Viettel nhắm tới 10 triệu thuê bao tại Miến Điện. Trả lời phỏng vấn ngày 04/01/2019, tướng Lê Đăng Dũng, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Viettel xác định rằng tập đoàn này đang tìm cách nhân đôi con số 5 triệu thuê bao của mình tại Miến Điện từ nay đến cuối năm. Tại Miến Điện, Viettel đã hợp tác với hai tập đoàn địa phương là Myanmar National Public Holding Ltd. và Star High Public Co Ltd, để thành lập mạng Mytel và đã tích lũy được khoảng năm triệu thuê bao.

(AFP) – Đầu não vụ tấn công tàu khu trục Mỹ tại Yemen năm 2000 đã bị tiêu diệt ? Theo nguồn tin quân đội Mỹ ngày 04/01/2019, Jamal al-Badawi, người Yemen, kẻ chủ mưu vụ tấn công tàu khu trục Mỹ USS Cole tại cảng Aden vào tháng 10/2000, có thể đã bị tiêu diệt trong một vụ không kích của Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Tư Lệnh Mỹ phụ trách Trung Cận Đông xác nhận rằng kẻ khủng bố khét tiếng là đích nhắm của một vụ không kích « chính xác » hôm 01/01. Al-Badawi nằm trong danh sách những kẻ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất từ năm 2006, bị treo giải 5 triệu đô la.

(AFP) - Công dân Mỹ Paul Whelan vừa bị Nga bắt giữ vì cáo buộc gián điệp còn là công dân 3 nước khác. Đó là Vương Quốc Anh, Cộng Hòa Ireland và Canada. Đại sứ quán Ireland và Vương quốc Anh tại Nga đã xác nhận rằng Paul Whelan là công dân của họ. Trong khi đó, báo Mỹ Washington Post tiết lộ là Paul Whelan còn có quốc tịch Canada.

(Reuters) – Đến năm 2029 Trung Quốc sẽ có 1,44 tỷ dân. Đây sẽ là đỉnh điểm về mặt dân số tại quốc gia đông dân nhất địa cầu. Nhưng từ năm 2030 trở đi, dân số Trung Quốc sẽ sụt giảm. Trên đây là báo cáo vừa được chính quyền Bắc Kinh công bố hôm 04/01/2019. Trong nửa cuối thế kỷ 21, Trung Quốc cũng sẽ phải đối mặt với hiện tượng dân số bị già đi, kèm theo đó là lực lượng lao động sụt giảm.

(Reuters)- Một cựu quan chức ngoại giao Bắc Triều Tiên khuyên ông Jo Song Gil nên tránh xin tị nạn tại Mỹ. Ba ngày sau khi hay tin nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên tại Ý, ông Jo Song Gil và vợ con đã đào thoát, trong bức thư ngỏ đề ngày 05/01/2018 cựu phó đại sứ Bắc Triều Tiên tại Luân Đôn, Thae Yong Ho khuyên ông Jo nên xin tị nạn tại Seoul do Hàn Quốc là nơi những người Bắc Triều Tiên đào thoát được đối xử tử tế và là một địa điểm an toàn cho những công dân Bắc Triều Tiên trốn khỏi chế độ. Ông Thae đào thoát sang Hàn Quốc từ năm 2016. Báo Ý La Repubblica tiết lộ ông Jo Song Gil và vợ con muốn xin tị nạn tại Hoa Kỳ. Seoul và Washington chưa xác nhận tin trên.

(AFP) – Bão nhiệt đới Pabuk : gần 30.000 người đến được các trại tạm trú an toàn. Các địa điểm du lịch nổi tiếng trong Vịnh Thái Lan vô sự. Pabuk là trận báo nhiệt đới lớn nhất thổi tới Thái Lan trong ba mươi năm qua. Sức gió có lúc lên tới 75 cây số giờ, gây mưa lũ và ngập lụt. Thống kê mới nhất cho biết, bão Pabuk cho tới ngày 05/01/2019 làm bốn người thiệt mạng, hơn 30.000 căn hộ bị mất điện.

(AFP) – Khai mạc Cúp Bóng Đá Châu Á Asian Cup 2019. Lễ khai mạc Cúp bóng đá Á châu mở ra tối nay tại Abu Dabi -Tiểu Vương Quốc các nước Ả Rập Thống Nhất, bắt đầu cho một mùa bóng cho đến 01/02/2019. Hơn sáu trăm nghệ sĩ tham gia chương trình lễ khai mạc, trước khi nhường sân cỏ lại cho 24 đội tuyển của Á châu.

(AFP) – Achentina: Huyền thoại bóng đá Maradona phải nhập viện khẩn cấp. Sau cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ hôm 04/01/2019, Maradona đã phải nhâp viện vì xuất huyết dạ dày. Vấn đề không nghiêm trọng lắm và cựu danh thủ bóng đá đã được xuất viện trong ngày. Đây không phải là lần đầu tiên Maradona gặp vấn đề sức khỏe. Hè năm ngoái, tại World Cup 2018 ở Nga, cựu cầu thủ này từng bị tụt huyết áp và phải nhập viện.