(The Guardian) - Quan chức Anh bị chỉ trích vì không lên án luật an ninh mạng Việt Nam. Khi đến Hà Nội sáng 02/01/2019, Quốc vụ khanh bộ Ngoại Giao Anh, Mark Field viết trên Twitter rằng tự do truyền thông « có thể sẽ giúp Việt Nam thực hiện tiềm năng to lớn của nước này ». Ông tuyên bố Luân Đôn sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng của Việt Nam. Trang thiết bị viễn thông giá trị gần 5 triệu bảng Anh bán cho Việt Nam đã được thông qua từ năm 2015. Giới phản đối ngành công nghiệp vũ khí lo ngại một phần thiết bị trên được dùng để trấn áp quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam.

(AFP) - Miến Điện : Lực lượng nổi dậy theo Phật Giáo tấn công 4 sở cảnh sát. Vụ tấn công diễn ra từ rạng sáng 04/01/2019 ở bang Rakhine, ngay gần biên giới với Bangladesh, có 14 người bị bắt. Trong vài tuần gần đây liên tục xảy ra các cuộc đọ súng giữa lực lượng tự xưng Quân đội Arakan với quân đội chính phủ. Lực lượng nổi dậy này đòi có nhiều quyền tự trị hơn cho người Phật Giáo trong vùng.

(AFP) - Thái Lan đón bão Pabuk, hàng ngàn du khách bị kẹt. Bão Pabuk dự báo đổ vào Thái Lan hôm nay, 04/01/2019, mưa to gió lớn, biển động, sóng cao có khi đến 5 mét. Tất cả sân bay địa phương phải đóng, tàu thuyền ở lại bến. Theo lãnh đạo ở Kok Phangan, có đến 10 ngàn du khách bị kẹt trên các đảo nổi tiếng ở Vịnh Thái Lan như Koh Samui, Koh Phangan... Đây là lần đầu tiên từ 30 năm qua, bão đổ bộ vào mùa này.

(AFP) - Ấn Độ : Hơn 750 người bị bắt trong hai ngày biểu tình. Theo thông báo của cảnh sát hôm nay, 04/01/2019, đã có hơn 750 người bị bắt giữ từ hôm thứ Tư, trong cuộc biểu tình phản đối phụ nữ vào đền thờ Ấn Độ giáo nổi tiếng Ayyappa, ở Kerala và đối chọi với cảnh sát. Hai phụ nữ đã vào đền thờ hôm thứ Tư làm dấy lên biểu tình phản đối. Đền thờ Ấn Độ giáo tại đây có luật nghiêm khắc cấm phụ nữ trong độ tuổi còn kinh nguyệt vào đền, tức là những người từ 10 đến 50 tuổi. Tối hôm qua, lại một phụ nữ thứ ba vi phạm luật cấm này. Cảnh sát e ngại biểu tình sẽ dữ dội hơn vào hôm nay.

(Reuters) - Pháp : 3/4 dân số không hài lòng với tổng thống Macron. Theo kết quả cuộc thăm dò được công bố ngày 03/01/2019, do Odoxa và Dentsu Consulting thực hiện cho đài France Info và nhật báo Le Figaro, 75% trên tổng số 1.004 người được hỏi ý kiến không hài lòng về chính phủ hiện nay. Con số này tăng hơn nhiều so với tỉ lệ 59% không hài lòng trong cuộc thăm dò hồi tháng 04/2018.

(RFI) - Ý : Nhiều thị trưởng không áp dụng luật chống di dân của Salvini. Bộ trưởng Nội Vụ Ý hy vọng ngăn chặn hoàn toàn làn sóng di dân với đạo luật mới. Tuy nhiên, ngày 03/01/2019, nhiều chuyên gia và khoảng 10 thị trưởng lo ngại các biện pháp trên phá vỡ các chính sách hội nhập xã hội và càng làm gia tăng số người nhập cư bất hợp pháp, đe dọa đến an ninh.

(AFP) - Nga : Một công dân Mỹ bị truy tố về tội « gián điệp ». Theo thông báo từ luật sư của ông, công dân Mỹ Paul Whelan bị truy tố vào hôm qua, 03/01/2019, với tội danh làm gián điệp, có thể khiến ông bị đến 20 năm tù. Theo cáo buộc của tình báo Nga, Paul Whelan bị bắt vào cuối tháng 12/2018, trong lúc đang hoạt động gián điệp, điều mà ông dứt khoát phủ nhận. Gia đình Paul Whelan cho biết ông đến Matxơva để dự một đám cưới. Hiện ông bị tạm giam ở nhà tù Lefortovo, Matxcơva. Luật sư của ông cho biết đang kháng cáo và cũng đang xin để ông được tại ngoại.

(AFP) - Iran phản bác cảnh báo của Mỹ về chương trình hỏa tiễn. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong một thông cáo ngày 03/01/2019 đã cảnh báo Iran không nên tiếp tục bắn hỏa tiễn trong chương trình không gian như bộ Quốc Phòng nước này thông báo. Iran có kế hoạch bắn 3 hỏa tiễn phóng vệ tinh trong những tháng tới đây. Ngoại trưởng Pompeo cho đây là hành động khiêu khích, đi ngược lại với nghị quyết 2231 của Liên Hiệp Quốc. Ngoại trưởng Iran, Mohammad Javad Zarif, đã phản bác ngay trên Twitter là những vụ bắn hỏa tiễn này không vi phạm nghị quyết Liên Hiệp Quốc. Ông nhắc lại chính Mỹ đã vi phạm nghị quyết nói trên khi rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015.