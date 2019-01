Shutdown : Hạ Viện Mỹ thông qua ngân sách tạm thời

Hạ Viện Mỹ, hiện do đảng Dân Chủ chiếm đa số, đã bỏ phiếu ngày 03/01/2019 thông qua hai biện pháp tạm thời nhằm thoát khỏi tình trạng « shutdown » một phần từ ngày 22/12/2018. Do không gồm ngân sách xây bức tường biên giới với Mêhicô theo mong muốn của tổng thống Trump, nên hai văn kiện này có thể bị bác ở Thượng Viện, hiện do đảng Cộng Hòa chiếm đa số.