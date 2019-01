(AFP) - Ukraina khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống. Hôm qua 31/12/2018 chiến dịch vận động tranh cử tổng thống đã chính thức bắt đầu tại Ukraina. Tổng thống Petro Porochenko, tuy chưa chính thức tuyên bố, sẽ tái ứng cử nhiệm kỳ thứ hai, trong bối cảnh xung đột quân sự ở miền đông vẫn tiếp diễn, và tiến trình cải cách chậm chạp gây nên thất vọng. Vòng 1 của cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 31/03/2019. Theo các cuộc thăm dò mới nhất, cựu thủ tướng Ioulia Timochenko sẽ vượt ông Porochenko.

(AFP) - Cuba kỷ niệm 30 năm cách mạng tại châu Mỹ Latinh, đang nghiêng sang cánh hữu. Cuba hôm nay 01/01/2019 kỷ niệm 60 năm cuộc cách mạng tại Santiago, thành phố được quân du kích của Fidel Castro chinh phục vào năm 1959. Đất nước vốn là nguồn cảm hứng của cánh tả châu Mỹ Latinh, tuy vậy đang gặp khó khăn kinh tế và bị cô lập trong một châu lục đang nghiêng hẳn sang cánh hữu.

(AFP) - Lãnh đạo hai nước Mỹ – Trung kêu gọi tăng cường quan hệ song phương. Theo tường thuật của truyền thông Trung Quốc, chủ tịch Trung Quốc và tổng thống Mỹ đã chúc Tết nhau, nhân ngày đầu năm mới 01/01/2019. Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc thúc đẩy hơn nữa các mối quan hệ hợp tác Mỹ - Trung, nhằm đánh dấu 40 năm ngày thiết lập bang giao giữa hai nước. Về phần mình, tổng thống Donald Trump hoan nghênh 40 năm quan hệ ngoại giao và « tình hữu nghị vững chắc » giữa hai quốc gia.

(AFP) - Thái Lan ấn định lễ đăng quang tân vương. Hôm nay, 01/01/2019, Hoàng cung Thái Lan thông báo tân vương Maha Vajiralongkorn sẽ chính thức đăng quang theo nghi thức long trọng và cầu kỳ trong phong tục truyền thống Thái Lan. Lễ hội đăng quang sẽ kéo dài từ ngày 4/5 đến 6/5/2019. Tháng 10/2016, vua Bhumibol Adulyadej qua đời, thái tử Vajiralongkorn hiện 66 tuổi lên nối ngôi cha. Sau lễ đăng quang ông sẽ chính thức trở thành vua Rama X của Thái Lan.

(AFP) - Lở đất tại Indonesia, ít nhất 15 người chết. Một vụ lở đất đã xảy ra trên đảo Java, Indonesia, ngay trước đêm giao thừa làm ít nhất 15 người thiệt mạng, theo con số mới nhất của chính quyền đảo Java. Ít nhất còn 25 người bị mất tích trong tai họa bất ngờ xảy ra do mưa lớn ở phía tây Java. Các nhân viên cứu hộ hôm nay đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích. Tuy nhiên do mưa to, điện cắt và đường xá chật hẹp, việc đưa các phương tiện cứu hộ vào hiện trường gặp nhiều khó khăn. Tháng trước Indonesia đã bị trận sóng thần lớn cướp đi hơn 400 sinh mạng.