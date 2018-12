Venezuela : Quốc gia nguy hiểm nhất thế giới

Thông tín viên Benjamin Dellile từ Caracas giải thích lý do :

« Theo giám đốc Đài Quan Sát Venezuela về Bạo Lực (OVV), ông Roberto Briceno-Leon, việc tỉ lệ các vụ giết người sụt giảm có thể giải thích trước hết là do bị chính quyền kiểm duyệt : ‘‘Dường như có một quyết định chính trị là không thống kê các hành động phạm pháp. Điều này không chỉ cho phép tránh được các số liệu gây khó khăn cho chính quyền lọt ra bên ngoài, mà còn khiến cả những chuyện này không được biết đến ngay tại trong nước’’.

Tuy nhiên, nhà xã hội học cũng cho rằng có hai nguyên nhân có thể thực sự dẫn đến việc tỉ lệ các vụ giết người sụt giảm. Trước hết là do chính sách cho phép cảnh sát tiêu diệt những kẻ phạm tội. Theo ông, khoảng một phần ba trong số 23.000 vụ giết người trong năm nay là do lực lượng an ninh. Một lý do khác là nhiều phần tử côn đồ đã rời khỏi Venezuela, bởi nơi đây không còn gì để cướp nữa, do khủng hoảng kinh tế.

Khủng hoảng hiện nay đang làm biến đổi tình trạng bạo lực tại Venezuela, ‘‘đặc biệt với sự xuất hiện của các tội phạm do đói’’. Nhà xã hội học Briceno-Leon giải thích : ‘‘Bởi mọi người không còn gì để ăn cả, họ rơi vào tình trạng buộc phải trở thành trộm cướp’’. Như vậy, không còn là tội phạm có tổ chức khiến Venezuela trở thành quốc gia nguy hiểm nhất hành tinh, mà rõ ràng là do nỗi tuyệt vọng của những con người đang lâm vào tình trạng khốn cùng ».