Tổng thống Donald Trump bất ngờ đến thăm lính Mỹ tại Irak

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders đã loan báo thông tin qua một tin Twitter : « Tổng thống và phu nhân đã bay qua Irak vào buổi khuya đêm Giáng Sinh để thăm binh lính Mỹ và các cấp chỉ huy quân sự để cám ơn sự dấn thân, thành công và hy sinh của họ và để chúc mừng Giáng Sinh. » Do vấn đề an ninh, chuyến đi đã được tuyệt đối giữ bí mật.

Chuyến thăm Irak đối với tổng thống Mỹ được cho là có một tầm quan trọng đặc biệt, vì diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Trump quyết định rút quân khỏi Syria. Ông cần chứng tỏ vai trò tổng tư lệnh tối cao quân đội Mỹ, vào lúc ông đang làm xáo trộn thế cân bằng quân sự quốc tế.

Thông tín viên RFI, Grégoire Pourtier tại New York phân tích:

« Cho dù chiếc máy bay Air Force One của tổng thống đã được thấy vào buổi sáng bay ngang Châu Âu, chuyến đi Irak của Donald Trump đã được giữ kín vì lý do an ninh. Nhưng việc tạo nên hiệu ứng bất ngờ khi thông tin được tiết lộ cũng là một chiêu rất khôn khéo trên phương diện giao tế, hình ảnh.

Vào lúc các quan sát viên trước đó còn chê trách ông là tổng tư lệnh tối cao quân đội đầu tiên từ năm 2002 đến nay không đi thăm quân lính vào dịp Giáng Sinh, thì ông đã chọn một nơi rất nguy hiểm để đi thăm, và chính ông cũng công nhận là ông không mấy yên tâm, nhất là khi có phu nhân đi cùng.

Ngoài ra, trong lúc guồng máy hành chính liên bang Mỹ đang bị tác động của tình trạng « shutdown », việc tổng thống hủy bỏ kế hoạch đi nghỉ ở Florida, rồi băng qua một đoạn đường dài bằng một nửa vòng trái đất để đến hiện trường, quả là một hình ảnh rất tốt…

Dĩ nhiên, những người chỉ trích ông vẫn có thể nói rằng là phải mất gần hai năm sau khi ông vào Nhà Trắng, thì ông mới đến vùng chiến sự lần đầu tiên, và lại đến sau quyết định rút quân Mỹ khỏi Syria vốn đã bị chỉ trích rất nhiều.

Ngay từ Irak, tổng thống Trump đã biện minh cho quyết định của mình, khẳng định rằng « Hoa Kỳ không thể làm sen đầm quốc tế ».

Ông Trump như vậy vẫn duy trì quan điểm của mình, sau khi không còn bị hai người làm vướng bận : Bộ trưởng Quốc Phòng Mattis và đặc sứ của ông bên cạnh liên minh quốc tế chống khủng bố, hai người đều không tán đồng chủ trương rút quân của ông ».

Trên đường từ Irak trở về Mỹ, tổng thống Trump đã dừng chân ở căn cứ Ramstein, gần thành phố Frankfurt ở nước Đức, cũng để thăm binh sĩ Mỹ đồn trú tại đấy.