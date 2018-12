Washington và Ottawa đòi Bắc Kinh thả hai công dân Canada

Ngoại trưởng Canada ngày 21/12/2018 đòi Bắc Kinh trả tự do cho hai công dân Michael Kovrig và Michael Spavor. Hai người này đã bị Trung Quốc bắt giữ hôm 10/12/2018, sau khi Ottawa, thể theo yêu cầu của Mỹ, tạm giữ giám đốc tài chính tập đoàn viễn thông Trung Quốc Hoa Vi.

Về mặt chính thức, cho tới nay Canada không gắn liền vụ hai công dân của mình bị câu lưu tại Bắc Kinh với vụ án liên quan đến bà Mạnh Vãn Châu, một trong số các lãnh đạo Hoa Vi và cũng là con gái nhà sáng lập tập đoàn. Dù vậy, phát biểu vào hôm qua, ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland bày tỏ lo ngại trước việc Bắc Kinh "bắt giữ vô tội vạ hai công dân Canada và yêu cầu Trung Quốc trả tự do cho hai người này ngay lập tức".

Về trường hợp của bà Mạnh Vãn Châu, thông cáo của bộ Ngoại Giao Canada lưu ý : Thủ tục pháp lý nhắm vào giám đốc tài chính Hoa Vi là "công bằng, không thiên vị và minh bạch".

Trước Canada, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu cũng đã lên tiếng đòi Trung Quốc nhanh chóng trả tự do cho Kovrig và Spavor. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ, Robert Pallandino, cho rằng việc bắt giữ bà Mạnh chứng tỏ Canada thi hành những cam kết với quốc tế trong lĩnh vực hợp tác tư pháp. Do vậy, Washington đòi Bắc Kinh trả tự do ngay tức khác cho các ông Kovrig và Spavor.

Mỹ bắt một công dân Trung Quốc về tội "ăn cắp bí mật thương mại"

Trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc căng thẳng, khiến Canada bị vạ lây, ngày 21/12/2018 bộ Tư Pháp Hoa Kỳ thông báo bắt giữ một công dân người Trung Quốc. Đàm Hồng Kim (Tan Hongjin), 35 tuổi, bị bắt tại nơi đang cư ngụ, bang Oklahoma. Định cư tại Mỹ từ 12 năm qua, có bằng tiến sĩ của trường California Institute of Technology và hiện đang làm việc cho tập đoàn năng lượng Phillips tại thành phố Bartlesvill, Đàm Hồng Kim bị cáo buộc đã tải trái phép hàng trăm hồ sơ mật của công ty để bán lại cho một hãng của Trung Quốc. Thiệt hại ước tính lên tới "hơn một tỷ đô la".

Đàm Hồng Kim bị bắt cách nay hai ngày, đúng vào lúc Washington thông báo có hai công dân người Trung Quốc bị kết tội tấn công tin học nhắm vào 12 quốc gia trên thế giới.