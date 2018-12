(Bloomberg) – Donald Trump nêu khả năng cách chức thống đốc Ngân Hàng Trung Ương Mỹ. Được chính tổng thống Hoa Kỳ bổ nhiệm vào tháng 11/2017 và chính thức nhậm chức hồi tháng 02/2018, nhưng thống đốc Ngân Hàng Trung Ương Mỹ bị Nhà Trắng tấn công. Tổng thống Trump không tán đồng quyết định siết lại chính sách tiền tệ của FED, vì cho rằng tăng lãi suất chỉ đạo gây bất lợi cho các hoạt động kinh tế và đầu tư. Hãng tin Bloomberg trích 4 nguồn tin thông thạo cho biết tổng thống Mỹ đang chuẩn bị người thay tế ông Powell.

(Yonhap) – Thượng đỉnh Liên Triều tại Seoul có thể sẽ được tổ chức. Chánh văn phòng phủ tổng thống Hàn Quốc Cheong Wa Dae, ngày 21/12/2018, nêu lên khả năng thượng đỉnh giữa lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un và tổng thống Moon Jae In sẽ diễn ra trong một "tương lai gần". Nhưng thượng đỉnh Liên Triều lần thứ tư "khó có thể" mở ra trước cuối năm nay. Tuyên bố trên có thể nhằm trấn an công luận Hàn Quốc là tiến trình sưởi ấm quan hệ với Bình Nhưỡng vẫn tiến triển, cho dù đối thoại Mỹ - Bắc Triều Tiên đang bị bế tắc.

(AFP) – Trung Quốc : Đồng phục gắn chíp điện tử chống tình trạng trốn học. Theo Hoàn Cầu Thời Báo ngày 20/12/2018, bộ đồng phục có gắn chíp điện tử sẽ chụp ảnh hoặc quay video khi học sinh đến trường để làm bằng chứng. Ít nhất 10 trường học ở tỉnh Quý Châu và vùng tự trị Quảng Tây đã áp dụng biện pháp chống trốn học có một không hai này.

(AFP) – Truyền thống ăn heo sữa trong mùa Giáng sinh của Philippines. Tại Philippines, heo sữa quay đang là món thịnh hành vào dịp Noel. Hai tuần lễ cuối tháng 12 hàng năm là mùa cao điểm. Heo sữa quay đúng điệu của Philippines phải được nướng bằng than, heo sữa đặt trên những chiếc sào tre. Nướng phải lửa nhỏ cho đến khi nào da heo thật giòn. Đây là một món quà tặng Giáng Sinh rất quý đối với người Philippines.

(AFP) – Tai nạn giao thông tại Nepal, 23 người thiệt mạng. Ngày 21/12/2018, một chiếc xe đò chở học sinh và thầy cô giáo lao xuống vực tại miền tây Nepal. 23 người tử vong. Tai nạn thường xuyên xảy ra tại quốc gia này, do hệ thống đường xá tồi tệ, xe cơ giới lại không được bảo dưỡng tốt. Tuần trước, một tai nạn tương tự cũng đã xảy ra tại miền trung Nepal, khiến 20 người chết.

(Reuters) – Cảnh sát Anh bắt giữ 2 người làm tê liệt phi trường Gatwick, 120.000 hành khách bị lỡ chuyến bay. Một nam, một nữ, cả hai bị tình nghi có liên quan đến vụ thả drone gây rối loạn lưu thông tại phi trường Gatwick trong ba ngày vừa qua đã bị bắt trong đêm 21 rạng sáng ngày 22/12/2018. Giới chức an ninh tại thủ đô Luân Đôn tạm thời loại trừ khả năng đây là một âm mưu khủng bố. Gatwick là sân bay lớn thứ nhì của Anh Quốc.

(AFP) – Quan sát viên Liên Hiệp Quốc đã có mặt tại Yemen. Một ngày sau khi Hội Đồng Bảo An bỏ phiếu thông qua nghị quyết về Yemen, phái đoàn do tướng Patrick Cammaert dẫn đầu đã có mặt tại Aden, vào trưa hôm nay 22/12/2018. Nhiệm vụ của nhóm quan sát viên Liên Hiệp Quốc trong những ngày tới là giám sát và củng cố lệnh ngưng bắn tại cảng Hodeida. Các quan sát viên Liên Hiệp Quốc sẽ lần lượt đến thủ đô Sanaa trước khi bắt đầu công tác tại cảng chiến lược Hodeida. Cả hai địa điểm này đều do phe nổi dậy Houthi kiểm soát.