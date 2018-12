(AFP) - Châu Âu đạt thỏa thuận giảm hơn 1/3 khí thải xe hơi đến 2030. Các quốc gia thành viên Liêu Âu hôm qua, 17/12/2018, đồng ý mục tiêu giảm 37,5% khí thải CO2 của loại xe du lịch từ đây đến năm 2030. Đây là một giải pháp thỏa hiệp giữa các nước sản xuất xe và giới chủ trương mạnh mẽ chống biến đổi khí hậu. Thỏa thuận còn phải được Nghị Viện Châu Âu và Ủy Ban Châu Âu thông qua. Liên Âu bị chia rẽ từ nhiều tháng qua về nỗ lực cần thực hiện để đạt mức giảm 30% khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong toàn bộ Châu Âu từ đây đến 2030.

(AFP) - Một phái đoàn Afghanistan đến Abou Dhabi thương thuyết hòa bình. Một phái đoàn gồm 12 nhà thương thuyết của chính phủ Afghanistan đến Abou Dhabi vào hôm nay, 18/12/2018, nơi mà từ hôm qua đã diễn ra đàm phán giữa Mỹ và đại diện Taliban. Theo Kabul, phái đoàn này đến Abou Dhabi để chuẩn bị một cuộc đối thoại "trực diện" giữa hai bên. Phía Mỹ và Taliban vào hôm qua đều xác nhận cuộc họp ở Abou Dhabi. Tuy nhiên phía Taliban đã không xác nhận cuộc gặp với phái đoàn Afghanistan và cho đến giờ từ chối mọi đối thoại với "Kabul", mà chỉ trực tiếp nói chuyện với Mỹ.

(AFP) - Thợ săn giết hàng trăm con nai bị tòa án Mỹ buộc xem phim Bambi. David Berry, thủ phạm đã cùng với một số thành viên khác trong gia đình sát hại hàng trăm hươu nai trong ba năm qua, hôm 17/12/2018 đã bị một thẩm phán tiểu bang Missouri buộc phải xem bộ phim hoạt hình Bambi của Walt Disney ít nhất một lần mỗi tháng, trong thời gian thụ án một năm tù giam.

(AFP) - Quân đội Kosovo : Căng thẳng giữa Pristina và Belgrade gây lo ngại cho Liên Hiệp Quốc. Hội đồng Bảo an trong cuộc họp khẩn hôm qua 17/12/2018 đã bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng hiện nay với Serbia, do Kosovo quyết định thành lập quân đội quốc gia riêng, 20 năm sau chiến tranh. Tuần trước Quốc Hội Kosovo đã thông qua việc chuyển lực lượng an ninh hiện có 2.500 người thành quân đội với 5.000 quân nhân chính quy và 3.000 quân dự bị. Các nước châu Âu trong Hội Đồng Bảo An kêu gọi nhanh chóng bình thường hóa quan hệ đôi bên, tuy vẫn nhìn nhận Kosovo có thể lập quân đội riêng trong 10 năm tới.

(AFP) - Dòng Tên ở Mỹ công bố tên 200 linh mục ấu dâm. Dòng Tên Hoa Kỳ hôm qua 17/12/2018 đã công khai tên 89 tu sĩ bị cáo giác ấu dâm từ thập niên 50. Dòng tu - vốn là nơi xuất thân của Đức Giáo hoàng Phanxicô - cho biết việc công bố này được thực hiện « trên tinh thần minh bạch và hòa giải ». Tại Canada và Hoa Kỳ, Dòng Tên hiện quản lý 81 trường trung học và 30 trường đại học.