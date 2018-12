(AFP) – Chính quyền Malaysia kiện ngân hàng Mỹ Goldman Sachs trong vụ 1MDB. Đơn kiện về mặt hình sự chính thức được đưa ra ngày 17/12/2018, nhắm vào một chi nhánh của ngân hàng Mỹ và hai quan chức thuộc Goldman Sachs. Kuala Lumpur cáo buộc các ông Tim Leissner và Ng Chong Hwa tham dự vào việc đánh cắp hàng tỉ đô la từ quỹ phát triển 1MDB của Malaysia.

(AFP) – Người đẹp Philippines đoặt danh hiệu Hoa Hậu Hoàn Vũ 2019. Catriona Gray, 24 tuổi, đăng quang trong buổi tuyển chọn Hoa Hậu Hoàn Vũ 2019 diễn ra tại Bangkok tối 16/12/2018. Hoa Hậu Hoàn Vũ người Philippines tốt nghiệp học viện âm nhạc, từng du học tại Mỹ, tham gia một tổ chức thiện nguyện giúp đỡ người nghèo tại các khu ổ chuột, và coi mục tiêu ngăn chống dịch SIDA là một ưu tiên. Đáng chú ý là lần đầu tiên Việt Nam lọt vào Top 5 với nỗ lực của hoa hậu H'Hen Niê. Cũng lần đầu tiên từ 67 năm qua, có một thí sinh chuyển đổi giới tính: Angela Ponce củaTây Ban Nha.

(AFP) – Hồng Kông : "Tiền trên trời rơi xuống". Thứ Bảy 15/12/2018 dân Hồng Kông tại Sham Shui Po trong khu vực bình dân nơi đông người nghèo khổ sinh sống đã thực sự trông thấy "tiền trên trời rơi xuống", nhờ hảo tâm của một thanh niên 24 tuổi, thành đạt vì buôn bán tiền ảo. Nhưng chỉ một ngày sau người này bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ vì lý do gây rối loại trật tự công cộng. Các giới chức Hồng Kông thu lại được 6.000 đô la Hồng Kông (770 đô la Mỹ).

(AFP) – Cam Bốt khánh thành đập thủy điện Lower Sesan 2. Thủ tướng Hun Sen ngày 17/12/2018 cắt băng khánh thành đập thủy điện "lớn nhất" của Cam Bốt trên sông Mêkông. Đây là một công trình gây nhiều tranh cãi do có nguy cơ hủy hoại môi trường thiên nhiên và do Trung Quốc cấp vốn đầu tư. Phí tổn của đập Lower Sesan 2 lên tới 700 triệu euro, do ba công ty điện lực tài trợ : Royal Group (39%) của Cam Bốt, tập đoàn thủy điện Trung Quốc Hydrolancang International Energy (51%) và EVN International của Việt Nam (10 %).

(AFP) – Nissan vẫn chưa tìm được chủ tịch mới thay thế doanh nhân Pháp Carlos Ghosn. Hội đồng quản trị tập đoàn xe hơi Nissan Nhật Bản trong phiên họp hôm 17/12/2018 thất bại trong việc bầu ra một vị chủ tịch mới, thay thế ông Carlos Ghosn đang bị tạm giam vì tội không kê khai đầy đủ các khoản thu nhập, lạm dụng công quỹ. Doanh nhân Pháp này bị bắt tại Tokyo từ hôm 19/11/2018. Vụ tai tiếng nói trên đe dọa mối hợp tác của ba hãng xe Renault-Nissan và Mitsubishi.

(Reuters) - Ủy Ban Châu Âu tiếp tục đối thoại với Ý về dự thảo ngân sách sửa đổi mà Roma vừa đệ trình. Một phát ngôn viên của Ủy Ban Châu Âu hôm 17/12/2018 cho biết là « Ủy ban sẽ quyết định các bước tiếp theo trên cơ sở kết quả của cuộc đối thoại đang diễn ra ». Chính phủ Ý, đã đồng ý tối hôm qua về dự thảo ngân sách sửa đổi cho năm 2019, cho rằng Ủy Ban Châu Âu sẽ không khởi động thủ tục trừng phạt nước Ý vì thâm hụt quá mức ».

(Reuters) - Hoa Vi: Đại sứ Canada được gặp đồng hương thứ hai bị bắt giữ ở Trung Quốc. Bộ Ngoại Giao Canada, trong một thông cáo cho biết là đại sứ John McCallum hôm qua 16/12/2018, đã đến thăm doanh nhân Canada, Michael Spavor, nhân vật thứ bị bắt tuần qua ở Trung Quốc, sau vụ giám đốc tài chính Hoa Vi bị bắt giữ ở Canada theo yêu cầu của Mỹ. Doanh nhân Canada nói trên bị bắt cùng với nhà cựu ngoại giao Michael Kovrig, hiện cố vấn cho trung tâm nghiên cứu quốc tế International Crisis Group. Trung Quốc đã bắt hai người này vơi lý do tình nghi có những hoạt động ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Trung Quốc. Đây là đòn trả đũa của Bắc Kinh sau vụ bà Mạnh Vãn Châu, con gái của nhà sáng lập Hoa Vi bị bắt.

(AFP) - Nổ lớn tại một nhà hàng ở Nhật Bản, hơn 40 người bị thương. Vụ nổ, xảy ra tối ngày 16/12/2018 tại thành phố Sapporo, miền bắc Nhật Bản. Vụ nổ đã khiến 42 người bị thương. Vụ nổ còn gây hư hại nơi một số tòa nhà lân cận. Các nhân chứng cho biết họ ngửi thấy mùi ga gần hiện trường. Cảnh sát đang mở cuộc điều tra.

(AFP) – Bob Dylan sẽ đến Paris trình diễn vào tháng 4/2019. Huyền thoại nhạc folk kiêm Giải Nobel Văn học Bob Dylan sẽ có ba buổi trình diễn tại nhà hát Grand Rex ở Paris, vào những ngày 11, 12 và 13 tháng 4 năm 2019. Đây là những buổi trình diễn trong khôn khổ « Vòng lưu diễn bất tận - Never Ending Tour », khởi sự từ ba mươi năm trước đây.

(AFP) - Biểu tình tại Bruxelles chống Thỏa Thuận Di Dân Marrakech. Theo số liệu của cảnh sát hơn 5.500 người đã biểu tình hôm qua, 16/12/2018 tại thủ đô nước Bỉ, theo lời kêu gọi của cánh cực hữu để phản đối Thỏa Thuận Di Dân của Liên Hiệp Quốc ký kết tuần qua tại Marakech (Maroc). Người biểu tình xem thỏa thuận này – bảo vệ quyền những người di dân, nhất là trẻ em, hội nhâp, cấm việc bắt giữ tùy tiện …, như là một hình thức cổ vũ di dân. Cuộc biểu tình ôn hòa lúc ban đầu đã náo loạn về sau khi một số phần tử đập phá mặt tiền của trụ sở Liên Hiệp Châu Âu, ném đá vào cảnh sát..

(AFP) – Singapore, một người đồng tính được quyền nhận con nuôi. Tòa án Singapore vào hôm nay 17/12/2018 đã chấp nhận cho một người đàn ông đồng tính, quyền nhận con nuôi. Thoạt đầu người này muốn nhận con nuôi ở Singapore, nhưng điều này đã bị cấm với giới đồng tính. Rốt cuộc ông đã nhờ một người ở Mỹ mang thai con ông và chi trả 200.000 đô la, và ông được quyền nhận đứa con này.