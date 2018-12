Mỹ: Donald Trump loan báo bộ trưởng Nội Vụ sẽ thôi chức

Hãng tin AFP dẫn lời tổng thống Mỹ, thông báo một cách đơn giản: « Bộ trưởng Nội Vụ Ryan Zinke sẽ rời chính phủ vào cuối năm nay, sau giai đoạn làm việc gần hai năm. Ông Ryan đã hoàn thành được nhiều việc trong nhiệm kỳ của ông ấy. Tôi muốn cám ơn ông ấy vì những điều ông ấy đã làm cho quốc gia ».

Tổng thống Mỹ không giải thích lý do vì sao bộ trưởng Ryan Zinke phải ra đi. Donald Trump cho biết thêm, vào tuần tới, nước Mỹ sẽ có bộ trưởng Nội Vụ mới.

Bê bối tài chính có thể là lý do chính khiến ông Zinke phải ra đi. Bộ trưởng Nội Vụ Ryan Zinke, nguyên là quân nhân và nghị sĩ, bị cáo buộc về nhiều vụ, như làm lại cửa văn phòng với chi phí lên đến 75.000 đô la, hay cùng dùng tiền công cho các chuyến đi cá nhân.

Theo tờ The Washington Post, 15 cuộc điều tra nhắm vào ông Zinke đã được mở ra, trong đó có một vụ giao dịch bất động sản liên quan đến một quỹ do bộ Nội Vụ quản lý ở bang Montana. Tổ chức phi chính phủ Mỹ Citizens for Responsibility and Ethics nhận xét bộ trưởng Zinke là một trong những nhân vật đáng ngờ nhất trong chính phủ trong vấn đề đạo lý.

Việc quản lý các vấn đề môi trường cũng là một lĩnh vực ông Zinke bị đối lập lên án mạnh mẽ. Lãnh đạo nhóm các nghị sĩ Dân Chủ trong Thượng Viện, ông Chuck Shumer, nhận xét : « Ryan Zinke là một trong các thành viên xấu xa nhất trong chính phủ, trong quản lý môi trường, quản lý lãnh thổ quý giá của chúng ta. Ông ta xem chính quyền như thể là tài sản riêng của mình ».

Lãnh đạo đối lập Mỹ còn dùng đến những lời lẽ nặng nề hơn, khi khẳng định là chính quyền sẽ bớt « hôi thối hơn » khi bộ trưởng Nội Vụ Ryan Zinke ra đi.

Trong thời gian đứng đầu bộ Nội Vụ, ông Zinke có ý định mở cửa toàn bộ các vùng ven biển nước Mỹ cho các công ty dầu mỏ, khí đốt.