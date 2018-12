(AFP) - Vaccin đầu tiên cho loài ong. Theo hãng tin AFP hôm nay, 14/12/2018, tại Phần Lan, các nhà khoa học đã chế tạo được một loại vaccin đầu tiên trên thế giới để bảo vệ loài ong, với hy vọng ngăn chận được đà sụt giảm của loài côn trùng này, có thể dẫn đến khủng hoảng lương thực toàn cầu. Theo Liên Hiệp Quốc, có hơn 40% loài côn trùng giúp thụ phấn, đặc biệt là ong và bướm, có nguy cơ diệt vong.

(AFP) - Liên Hiệp Quốc khuyến khích thành viên trao trả lại tài sản văn hóa lấy đi. Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc hôm 13/12/2018, đã thông qua một nghị quyết nhằm khuyến khích việc trao trả tài sản văn hóa về xứ gốc. Liên Hiệp Quốc kêu gọi các nước thành viên thành lập ngân hàng dữ liệu về tài sản của mình và hợp tác tốt hơn để chống việc buôn lậu báu vật, cổ vật đánh cắp trong các viện bảo tàng, thư viện, hay trong những cuộc khai quật bất hợp pháp. Các quốc gia được đề nghị làm việc chặt chẽ với cơ quan UNESCO trong việc này. Nghị quyết mang tên « Trao trả tài sản văn hóa về xứ gốc », được thông qua với sự đồng thuận của 193 nước thành viên và không bỏ phiếu.

(Reuters) - Một phụ nữ Nga nhìn nhận làm gián điệp cho Matxơva can thiệp vào bầu cử Mỹ. Trước tòa án Washington, bà Maria Butina, trong một thỏa thuận với công tố viên, đã nhìn nhận có tội. Bà cho biết đã làm việc với một viên chức cao cấp Nga, thâm nhập vào tổ chức bảo vệ quyền mang súng tại Mỹ, tiếp cận với những người hoạt động cho đảng Cộng Hòa, hoạt động như một gián điệp Nga. Maria Butina là cựu sinh viên tốt nghiệp đại học ở Washington, và là người Nga đầu tiên công nhận là đã tìm cách ảnh hưởng trên cuộc vận động tranh cử tổng thống 2016, và giờ đây chấp nhận hợp tác với công tố viên.

(AFP) - Kosovo thành lập quân đội. Kosovo hôm nay, 14/12/2018, đã thành lập quân đội với sự hỗ trợ của Mỹ. Nghị Viện Kosovo đã thông qua một văn kiện sửa đổi vai trò và trách nhiệm của lực lượng an ninh Kosovo, hiện chuyên trách vấn đề an ninh dân sự. Lực lượng này kể từ nay sẽ trở thành quân đội, bảo đảm sự toàn vẹn lãnh thổ của Kosovo, bảo vệ quyền lợi của Cộng hòa Kosovo, hỗ trợ quân sự cho chính quyền…có thể tham gia các chiến dịch quốc tế. Lực lượng an ninh hiện khoảng 2.500 người, sẽ được tăng lên 5.000 cộng thêm với số 3.000 quân dự bị.

(AFP) - Tư Pháp Ấn Độ từ chối mở điều tra về vụ mua chiến đấu cơ Pháp Rafale. Tòa Án Tối Cao Ấn Độ vào hôm nay, 14/12/2018, đã bác bỏ yêu cầu mở điều tra về vụ mua bán chiến đấu cơ Pháp Rafale cho Ấn Độ, bị đối lập nghi ngờ là có tham nhũng, lạm quyền. New Delhi đặt mua 36 chiến đấu cơ Rafale của Pháp năm 2016, tổng trị giá 9,4 tỉ đô la. Phe đối lập nghi ngờ là trong việc này thủ tướng Modi đã thiên vị, tạo điều kiện cho một tập đoàn tư nhân, Reliance Group, thân cận với ông, thay vì để tập đoàn nhà nước Hindustan Aeronautics Limited (HAL) chủ trì, với mục tiêu là nhận tiền « hoa hồng ». Tòa Án Tối Cao Ấn Độ đã trả lời dứt khoát là « không muốn can thiệp » vào vụ việc và không nghi ngờ về tiến trình thương lượng.

(AFP) - Án tử hình suy giảm dần ở Mỹ bất kể lời kêu gọi của tổng thống Trump. Theo tổng kết của trung tâm thông tin về án tử hình (DPIC), trong năm 2018 sắp kết thúc, án tử hình tại Mỹ và việc hành quyết đã xuống rất thấp : Số bị hành quyết là 25, thấp nhất từ 1991 đến nay. Trên vấn đề tuyên án, thì chỉ có 42 án tử hình được tuyên trong cả nước, so với số 315 án tuyên trong năm 1996. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tỏ ý muốn án tử hình được tuyên nhiều hơn. Theo phân tích của trung tâm DPIC, án tử hình giảm dần vì người Mỹ không mấy tin tưởng vào hình phạt này. Theo cuộc thăm dò dư luận của Gallup vào tháng 10, 56% còn tán đồng hình phạt này, con số tương tự năm 2017, một tỉ lệ thấp nhất từ 45 năm nay.

(AFP) - Úc cảnh báo công dân khi đến Indonesia. Chính quyền Úc vào hôm nay 14/12/2018, đã lên tiếng kêu gọi người dân thận trọng khi đi sang nước láng giềng Indonesia, đông dân cư Hồi Giáo. Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Canberra chuẩn bị công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Bộ Ngoại Giao Úc nhắc lại là trong những tuần qua, biểu tình đã diễn ra trước đại sứ quán Úc ở Jakarta và trước tổng lãnh sự Úc ở Surabaya, thành phố lớn thứ hai của Indonesia, và có thể còn tiếp tục trong những ngày tới. Thủ tướng Úc Scott Morrison có thể chính thức tuyên bố việc công nhận Jerusalem vào thứ Bảy 15/12/2018.