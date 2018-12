Áo vàng : Nga tung tin giả để kích động hận thù tại Pháp ?

Chính phủ Pháp đang điều tra các tài khoản mạo danh trên internet kích động và thổi phòng phong trào Áo Vàng. Nhật báo Anh, The Times ngày 08/12/2018, cho rằng « nguồn gốc tin giả » có liên can đến nước Nga.

Trước tiên, nhiều bức ảnh phổ biến trên 200 tài khoản Twitter thu hút sự chú ý của an ninh Pháp. Đó là hình và đoạn băng video trong đó có những người bị thương được cho là «Áo Vàng » bị cảnh sát Pháp đàn áp thô bạo. Thế nhưng, xuất xứ của những hình ảnh này được thu từ một nơi nào đó chẳng liên can gì đến thời sự Pháp.

Vụ Quốc Phòng phủ thủ tướng được lệnh phối hợp điều tra truy tìm nguồn cội. Các cơ quan an ninh Pháp đặc biệt quan tâm về những tin đồn đầu độc công luận.

Báo chí Anh cũng tìm hiểu riêng. Trích nguồn phân tích của công ty an ninh mạng New Knowledge, The Times khẳng định hàng trăm tài khoản Tweeter giả do Nga quản lý tìm cách đổ dầu vào lửa để kích động lòng căm phẫn của phong trào Áo Vàng tại Pháp.

Hiện giờ, chính phủ Pháp giữ thái độ thận trọng và cho biết cần nhiều thời gian và nỗ lực điều tra mới có thể kết luận.

Tuy nhiên, nhật báo Anh cho rằng chuyện Nga tuyên truyền đánh lừa công luận quốc tế đã từng xảy ra trong vụ Brexit. Hơn 15 ngàn tài khoản Twitter bằng tiếng Nga đã tung lên hàng trăm ngàn thông điệp kêu gọi kiều dân Anh ở các nước châu Âu hồi hương. Một hình thức gây bất hòa trong Liên Hiệp Châu Âu.