(REUTERS) – Nhật Bản thông qua luật nhập cư mới. Đêm mồng 07 rạng sáng 08/12/2018, Nghị Viện Nhật đã thông qua dự luật của chính phủ Abe nhằm tạo điều kiện thu hút lao động nước ngoài. Nhật Bản hiện đang thiếu thốn nhân lực nhưng rất khắt khe trong vấn đề nhập cư. Bộ luật mới thông qua sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 4 năm 2019. Nhập cư vẫn luôn là chủ đề gây tranh cãi ở Nhật, đất nước vốn có truyền thống duy trì tính đồng nhất chủng tộc và văn hóa. Trong khi đó, Nhật cũng là nước có dân số đang già đi nhiều dẫn đến tình trạng giảm sút lực lượng lao động.

(AFP) – Iran lên án Mỹ « khủng bố kinh tế ». Phát biểu với chủ tịch Quốc Hội các nước Afghanistan, Trung Quốc, Pakistan, Nga, và Thổ Nhĩ Kỳ trong một cuộc họp tại Teheran ngày 08/12/2018, tổng thống Iran Hassan Rohani đã cáo buộc Hoa Kỳ đang tiến hành « khủng bố kinh tế », đồng thời kêu gọi các nước nói trên hợp lực chống các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

(AFP) – Đảng CDU chọn được người kế tục Angela Merkel. Ngày 07/12/2018, đảng bảo thủ cầm quyền tại Đức CDU đã chọn người lãnh đạo mới là bà Annegret Kramp-Karrenbauer, một nhân vật được cho là thân cận và trung thành với bà Angela Merkel, người đã cầm quyền tại Đức từ 18 năm qua. Kết quả bỏ phiếu diễn ra khá sát sao. Lãnh đạo mới của CDU, đảng lãnh đạo nước Đức trong 50 trên 70 năm qua, chỉ thu được 51,7% phiếu bầu.

(AFP) – Ý : Sáu người chết trong một discothèque. Trong đêm qua rạng sáng hôm nay, 08/12/2018, do hoảng loạn dẫm đạp lên nhau, 6 người, trong đó có năm trẻ vị thành niên, đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một buổi trình diễn nhạc rap tại một discothèque ở thành phố Corinaldo, Ý. Có khoảng 1.000 người đến xem, nhiều hơn sức chứa của discothèque này.

(AFP) – Pháp chuẩn bị cho việc đóng cửa các nhà máy điện chạy than. Ngày 07/12/2018, chính phủ Pháp thông báo chỉ định một đại biểu đặc trách về « tương lai các vùng có nhà máy điện chạy than ». Theo dự kiến, từ đây đến năm 2022, toàn bộ các nhà máy nhiệt điện chạy than sẽ đóng cửa trong khuôn khổ chính sách năng lượng, mà chính phủ vừa công bố cuối tháng 11 vừa qua.

(AFP) – Brazil không cấp phép cho Total khai thác ở cửa sông Amazon. Ngày 07/12/2018, chính phủ Brazil chính thức từ chối cấp phép cho công ty dầu khí Pháp Total tiến hành khoan khai thác dầu mỏ ở 5 địa điểm trong khu vực cửa sông Amazon. Lý do đưa ra là kế hoạch của Total có vấn đề kỹ thuật. Hồi tháng 4 năm nay, Viện Công Tố và các tổ chức bảo vệ môi trường Brazil đã khiếu nại yêu cầu chính phủ ngừng cấp phép cho Total trong các hoạt động khai thác tại cửa sông Amazon.