Hoa Kỳ bổ nhiệm phát ngôn viên bộ Ngoại Giao làm đại sứ Liên Hiệp Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 07/12/2018 thông báo bổ nhiệm đại sứ mới tại Liên Hiệp Quốc. Heather Nauert, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao và cựu phóng viên nổi tiếng của Fox New, sẽ thay thế bà Nikki Haley, rời chức vụ này vào cuối tháng 12/2018 vì những tham vọng chính trị.

Tuy nhiên, quyết định chọn bà Heather Nauert đang gây chia rẽ và việc thông qua quyết định này tại Thượng Viện có thể sẽ gặp khó khăn. Từ New York, thông tín viên đài RFI, Marie Bourreau giải thích :

« Tên của bà đã lan truyền từ nhiều tuần nay, và thông báo bị chậm trễ, vì dường như nhiều nhà ngoại giao đã tìm cách can ngăn ông Donald Trump nhưng hoài công vô ích. Tổng thống Mỹ đã chọn Heather Nauert, hiện là phát ngôn viên bộ Ngoại Giao. Hơn nữa, đây còn là một cựu phóng viên đài Fox New, kênh truyền hình ưa thích nhất của tổng thống. Trên kênh này, bà Heather Nauert từng không ngần ngại khen ngợi thương hiệu quần áo Ivanka Trump.

Tổng thống Mỹ cũng muốn có thêm một phụ nữ tham gia vào chính phủ của ông, do đa số nam giới điều hành, nhưng việc chọn một tân binh về ngoại giao đang đặt ra nhiều nghi vấn ngay cả trong nội bộ đảng Cộng Hòa. Những người này rất có thể sẽ làm cho việc bổ nhiệm bà Heather Nauert thêm phần phức tạp.

Thành công của bà ở Liên Hiệp Quốc sẽ phụ thuộc vào khả năng thiết lập quan hệ vững chắc với tổng thư ký và các đồng nhiệm tại Hội Đồng Bảo An. Nhiều nghị sĩ quan ngại là Heather Nauert, do thiếu kinh nghiệm ngoại giao, sẽ tuân thủ trực tiếp các chỉ thị từ cố vấn an ninh quốc gia, John Bolton, người hay chỉ trích dữ dội Liên Hiệp Quốc.

Mặt khác, Heather Nauert cũng không có được chức danh bộ trưởng mà bà Nikki Haley đang giữ. Do vậy, tại New York, việc bổ nhiệm bà Nauert cho thấy rõ sự thờ ơ của chính quyền Donald Trump đối với Liên Hiệp Quốc. »