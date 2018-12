2018: Lượng khí CO2 đến từ năng lượng hóa thạch tăng mạnh

Theo bản phúc trình, lượng khí CO2 do các hoạt động công nghiệp và sử dụng than đá, dầu lửa và khí ga trong năm 2018 có thể tăng 2,7% so với tỉ lệ tăng 1,6 % của năm 2017. Ba năm trước đó, tỉ lệ phát thải khí CO2 giữ được gần như ổn định.

Theo báo cáo, Ấn Độ tăng mức phát thải CO2 6,5%, Trung Quốc tăng 4,7% và Mỹ tăng 2,5%. Ngược lại, lượng khí CO2 châu Âu thải ra lại giảm 0,7%, nhưng không đồng đều giữa các quốc gia.

Các tác giả báo cáo nhận định: Với đà tăng phát thải khí CO2 như vậy, rất khó để thế giới kìm hãm mức tăng nhiệt độ trái đất 1,5°-2° C như mục tiêu đề ra.