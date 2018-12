Brexit: Một mặt trận chống thủ tướng May hình thành tại Hạ Viện Anh

Liên minh bất đắc dĩ giữa Liên Minh Dân Chủ (DUP) Bắc Ai Len và Công Đảng đang hình thành tại Hạ Viện Anh để phá hỏng thỏa thuận Brexit mà thủ tướng May đã đạt được với Liên Âu vào tuần trước. Quốc Hội Anh bắt đầu thảo luận về thỏa thuận này kể từ hôm 04/12/12 trước khi biểu quyết vào ngày 11/12/2018.

Thông tín viên đài RFI Marina Daras từ Luân Đôn giải thích thêm :

"Chuyện đảng DUP của Bắc Ai Len, vốn có lập trường bảo thủ hơn cả Đảng Bảo Thủ Anh, liên kết với Công Đảng, hiện có lập trường cánh tả cứng rắn hơn bao giờ hết, tưởng chừng hoàn toàn không thể xảy ra. Dù vậy, các dân biểu ở Hạ Viện Anh đang sẵn sàng làm tất cả để chọc gậy bánh xe bà May, để ngăn cản thỏa thuận thủ tướng Theresa May đã đạt được với Bruxelles vào tuần trước được thông qua vào ngày 11 tháng 12 sắp tới.

Lần này, một nhóm dân biểu Anh tố cáo Theresa May qua mặt Hạ Viện vì bà đã từ chối công bố một số tài liệu mang tính pháp lý liên quan đến thỏa thuận Brexit. Nhiều người cho rằng, những tài liệu đó che giấu một số những lỗ hổng, để sau này, buộc Anh Quốc phải ở lại trong liên minh thuế quan và đây chính là lý do khiến thủ tướng May từ chối tiết lộ những tài liệu liên quan.

Nhóm dân biểu nói trên được cánh dân chủ tự do và đảng SNP của Scotland ủng hộ. Họ có ý định gửi một bức thư lên chủ tịch Hạ Viện, nêu lên tính chất "bất hợp pháp" của thỏa thuận để đòi hoãn các cuộc thảo luận, trên nguyên tác sẽ bắt đầu từ ngày mai.

Có nhiều dấu hiệu cho thấy là trong vỏn vẹn vài ngày bà Theresa May khó thuyết phục được đa số tại Hạ Viện ủng hộ mình. Ngày càng có nhiều khả năng Anh Quốc khẩn cấp tổ chức bầu cử trước thời hạn vào dịp nghỉ mùa đông".