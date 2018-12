(AFP & Reuters) - Việt Nam nắm thế thượng phong ở Cúp Suzuki. Với chiến thắng 2-1 trước Philippines trong vòng bán kết lượt đi hôm nay 02/12/2018 trên sân khách, đội tuyển bóng đá Việt Nam có nhiều hy vọng tiến vào chung kết lần đầu tiên trong mười năm gần đây. Hai bàn thắng do cầu thủ Văn Đức và Anh Đức ghi. Ông Sven-Goran Eriksson người Thụy Điển, từng phụ trách đội tuyển quốc gia Anh, Mêhicô và Bờ biển Ngà, gánh chịu thất bại đầu tiên trong tư cách huấn luyện viên trưởng đội Philippines.

(AFP) – Bóng đá Euro 2020 : Rút thăm vòng loại, Pháp gặp may. Ngày 02/12/2018, trong buổi lễ bốc thăm chia bảng cho cúp bóng đá châu Âu Euro 2020, Đức "đụng" phải Hà Lan ở bảng C. Đây sẽ là trận đấu gay cấn nhất trong vòng loại của mùa bóng châu Âu. Pháp may mắn hơn, không gặp các đối thủ nặng ký. Ở bảng H, "Les Bleus" của Didier Deschamps tranh tài cùng với Iceland, Thổ Nhĩ Kỳ, Albani, Modavia và Andore.

(AFP) –Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ tố cáo Nga can tìm cách can thiệp bầu cử giữa kỳ. Phát biểu tại một diễn đàn ở bang California ngày 01/12/2018 tướng Mattis nêu đích danh tổng thống Nga, Vladimir Putin đã "tìm cách can thiệp" vào bầu cử giữa kỳ hồi tháng 11/2018 và tìm cách làm "phá hoại hoạt động của một nền dân chủ". Tháng trước, mạng xã hội Twitter và Facebook đóng cửa hàng ngàn tài khoản được cho là do Nga kiểm soát.

(AFP) – Nga và Ả Rập Xê Út đồng ý giảm sản xuất dầu hỏa. Bên lề thượng đỉnh G20 tại Achentina, ngày 01/12/2018, tổng thống Nga và thái tử Ả Rập Xê Út đồng ý triển hạn thỏa thuận về lượng dầu bán ra cho thế giới. Mục tiêu đề ra nhằm tránh để giá dầu giảm mạnh, gây thiệt hại cho các nhà sản xuất. Trong tháng 11/2018, dầu hỏa mất giá 22 %. Đây là mức sụt giảm mạnh nhất từ 10 năm qua.

(AFP) – Trump hy vọng gặp lại Kim vào tháng Giêng 2019. Trả lời báo chí trên chuyên cơ khi từ Buenos Aires trở về Washington, tổng thống Mỹ cho biết ông hy vọng gặp lại lãnh đạo Bắc Triều Tiên vào đầu năm 2019. Chủ nhân Nhà Trắng nêu lên khả năng thượng đỉnh lần thứ nhì sẽ mở ra vào "tháng Giêng hay đầu tháng Hai sang năm".

(AFP) – Tân tổng thống Mêhicô hứa "đổi mới thực sự" đất nước. Ông Andres Manuel Lopez Obrador tuyên thệ nhập chức vào hôm 01/12/2018. Lời nói đầu tiên của vị tổng thống cánh tả này với công chúng là "tôi hứa không nói dối, không ăn cắp và phản bội nhân dân Mêhicô". Tháng 7/2018 ông đắc cử với 53 % số phiếu ủng hộ.

(AFP) – Lễ hội rước Thánh Nicolas trước lễ Giáng Sinh, di sản phi vật thể của UNESCO ? Vùng Lorraine, miền đông bắc nước Pháp kỳ vọng truyền thống đón Thánh Nicolas, ông già Noel của những đứa bé ngoan, được UNESCO ghi nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Lễ Thánh Nicolas rơi vào ngày 06/12 hàng năm. Tựa như ông Già Áo Đỏ, Thánh Nicolas cũng đi phát quà. Đây là một truyền thống của nhiều nước Bắc Âu, Đức và vùng Lorraine của Pháp gần biên giới Đức.

(AFP) - Ca sĩ ảo Nhật Bản Hatsune Miku chinh phục Paris. Là ca sĩ ảo nhưng lại thu tiền thật. Hatsune Miku trong buổi trình diễn tối 01/12/2018 tại Paris thu hút 5.000 khán giả. Hatsune Miku có mái tóc dài màu xanh với vóc dáng của một cô gái mãi mãi 16 tuổi, nửa như búp bê Barbie của Mỹ, nửa như những nhân vật nữ trong truyện tranh manga của Nhật. Ca sĩ ảo này là một hiện tượng trên xứ hoa anh đào, từng làm say mê hàng chục hàng ngàn khán giả Trung Quốc hay bắc Mỹ. Có 63 triệu lượt người truy cập vào Youtube để xem cô trình diễn, 2 triệu rưỡi follower.