(AFP) - New Zealand cấm cửa Hoa Vi. Cơ quan an ninh New Zealand ngày 28/11/2018 đã cấm nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất nước này là Spark sử dụng các thiết bị của tập đoàn Trung Quốc Hoa Vi (Huawei) để phát triển mạng 5G, do « các nguy cơ đáng kể cho an ninh quốc gia ». Loan báo này được đưa ra sau khi nhật báo Mỹ Wall Street Journal ngày 23/11 cho biết Washington đang vận động các đồng minh không sử dụng sản phẩm của Hoa Vi, tránh việc Bắc Kinh thu thập được các thông tin nhạy cảm. New Zealand tuyên bố Hoa Vi bị cấm không phải vì là công ty Trung Quốc, nhưng chỉ vì lý do kỹ thuật.

(AFP) - Miến Điện : Chính quyền bắt giữ khoảng 100 người Rohingya. Liên Hiệp Quốc ngày 28/11/2018 cho biết số người này bị bắt ở ngoài khơi Miến Điện khi đang trên đường chạy trốn khỏi đất nước. Số người này ngay sau đó đã bị cưỡng chế quay về trại dành cho những người « sơ tán » ở vùng Sittwe, phía Tây nước Miến Điện. Hiện có khoảng 120.000 người Rohingya sống chen chúc tại những trại tạm bợ như thế ở Sittwe và bị hạn chế tự do đi lại.

(AFP ) - Renault, Nissan và Mitsubishi vẫn duy trì liên minh. Ngày 29/11, trong cuộc họp đầu tiên kể từ khi ông Carles Ghosn bị bắt ở Nhật Bản, các lãnh đạo của Renault, Nissan và Mitsubishi đã trấn an rằng họ « vẫn rất gắn bó » với liên minh giữa ba tập đoàn xe hơi này. Vụ bắt giữ chủ tịch tổng giám đốc Renault Carlos Ghosn và việc Nissan cách chức chủ tịch của ông đã để lộ ra những căng thẳng giữa tập đoàn xe hơi Pháp và đối tác Nhật.

(AFP) - Chính phủ Afghanistan sẽ thương lượng trực tiếp với Taliban. Hội nghị về Afghansitan vừa kết thúc ngày 28/11/2018, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Genève. Tại hội nghị này, tổng thống Afghanistan đã thông báo việc thành lập một ê kíp đặc trách thương lượng trực tiếp với phe Taliban, cho dù các vụ tấn công khủng bố của phe này vẫn xảy ra thường xuyên.

(AFP) - Tổng thống Pháp thăm Achentina trước khi dự thượng đỉnh G20. Tối 28/11/2018, tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân đã đến Buenos Aires để mở chuyến viếng thăm chính thức Achentina, trước khi dự hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 hai ngày 30/11 và 01/12. Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của tổng thống Macron ở vùng châu Mỹ La tinh, tại một quốc gia là Paris hy vọng là sẽ ủng hộ lập trường của Pháp trong thượng đỉnh G20, một hội nghị được dự báo là sẽ rất căng thẳng, và chủ trương của ông Macron tăng cường chủ nghĩa đa phương sẽ vấp phải nhưng quan điểm đối chọi hoàn toàn, nhất là của tổng thống Mỹ Donald Trump.

(AFP) - Pompeo và Mattis đề nghị Quốc Hội Mỹ tiếp tục hỗ trợ chiến dịch quân sự Yemen. Chính phủ Hoa Kỳ ngày 28/11/2018 cố gắng thuyết phục Quốc Hội tiếp tục ủng hộ Ả Rập Xê Út trong cuộc chiến ở Yemen. Thượng Viện Mỹ chuẩn bị bỏ phiếu một nghị quyết nhằm ngưng mọi yểm trợ quân sự cho lực lượng liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo, đang chiến đấu với quân nổi dậy Houthis ở Yemen từ bốn năm qua. Ngoại trưởng Mike Pompeo và bộ trưởng Quốc Phòng James Mattis nhấn mạnh việc này có thể gây tai hại cho nỗ lực hòa bình của Liên Hiệp Quốc nhằm đưa các bên ngồi vào bàn đàm phán.

(AFP) - Paris : Triển lãm kho báu duy nhất của Toutankhamon năm 2019. Tháng 03/2019, Paris sẽ tiếp nhận 150 báu vật được lấy từ mộ của vua Ai Cập Toutankhamon. Trong số này có khoảng 50 vật cổ lần đầu tiên rời Ai Cập, theo như thông báo của công ty IGM, cơ quan tổ chức sự kiện. Triển lãm mang tên « Kho báu của Pharaon » sẽ ra mắt công chúng Pháp từ ngày 23/03 đến hết ngày 15/09/2019, tại Grande Halle ở Villette. 52 năm sau « triển lãm thế kỷ » thu hút hơn 1,2 triệu người xem năm 1967 tại Petit Palais, sự kiện văn hóa lịch sử lớn như thế lại được tổ chức ở Paris.

(AFP) - Reggae, di sản văn hóa phi vật thể. Ngày 29/11/2018, nhạc reggae của Jamaica được tổ chức UNESCO xếp vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Theo UNESCO, thể loại nhạc này đã góp phần giúp cộng đồng quốc tế « ý thức về các vấn đề bất công xã hội, tình yêu, tình nhân loại », nhờ vào những nghệ sĩ như Bob Marley.

(AFP) - Năm 2018 có thể là năm có thời tiết nóng đứng hàng thứ tư trong lịch sử. Liên Hiệp Quốc hôm 29/11/2018 trong một báo cáo trước thượng đỉnh COP24 cảnh báo như trên, nhấn mạnh rằng tình hình đang vô cùng khẩn cấp. Nhiệt độ trung bình trên bề mặt Trái Đất trong 10 tháng đầu năm 2018 đã vượt quá 1°C so với thời kỳ tiền công nghiệp (1850-1900).