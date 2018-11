Thủ tướng Theresa May vận động công luận Anh ủng hộ thỏa thuận Brexit

Sau khi đạt được thỏa thuận về Brexit với 27 thành viên Liên Hiệp Châu Âu vào ngày hôm qua, 25/11/2018, thủ tướng Theresa May bắt đầu chiến dịch vận động công luận Anh ủng hộ văn bản này. Theo truyền thông Anh Quốc, đây là trận chiến gay go và nhiệm vụ của bà May sẽ rất khó khăn.