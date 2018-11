(AFP) - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ : Không hủy hợp đồng mua hỏa tiễn S-400 của Nga. Việc mua hỏa tiễn địa đối không S-400 của Nga là một thương vụ đã hoàn thành và không thể hủy bỏ. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm qua 20/11/2018 khẳng định như trên. Việc Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên NATO, mua hệ thống hỏa tiễn S-400 của Nga, vốn không tương thích với các tiêu chuẩn của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương, đã gây phẫn nộ cho Hoa Kỳ và các nước đồng minh, vốn quan ngại trước sự can thiệp của Nga tại Trung Đông.

(AFP) - Steve Bannon liên minh với tỉ phú Trung Quốc tố cáo « tội ác » Bắc Kinh. Ông Steve Bannon, cựu cố vấn của tổng thống Mỹ Donald Trump và tỉ phú Quách Văn Quý (Guo Wengui) đang lưu vong ở Mỹ hôm qua 20/11/2018 loan báo sẽ cùng hợp tác để phơi bày các tội ác của chính quyền Trung Quốc, bắt đầu là cái chết mà họ cho là « đáng ngờ » của tỉ phú Vương Kiện (Wang Jian) tại Pháp hồi tháng Bảy. Với một quỹ 100 triệu đô la do ông Quách Văn Quý tài trợ, các cuộc điều tra sẽ được tiến hành về các vụ bắt bớ tùy tiện, ám sát được ngụy trang thành tai nạn, tra tấn…tại Trung Quốc.

(AFP) - Phụ nữ giải sầu : Hàn Quốc đóng cửa một quỹ của Nhật. Hàn Quốc hôm nay 21/11/2018 loan báo đóng cửa một quỹ do Nhật Bản tài trợ từ năm 2015 nhằm giúp đỡ các « phụ nữ giải sầu » trong thời kỳ Nhật chiếm đóng trước đây. Quyết định này sẽ gây thêm căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước láng giềng châu Á. Tokyo cấp 1 tỉ yen (7,8 triệu euro) để giúp các nạn nhân, nhưng thỏa thuận dưới thời cựu tổng thống Park Geun Hye bị chỉ trích, vì Nhật không nhận trách nhiệm tội ác chiến tranh.

(Reuters) - Vũ khí hóa học : Nga thất bại trong việc cản trở OPCW. Hôm qua 20/11/2018 Nga đã không chặn được việc mở rộng thẩm quyền của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW), dù có sự ủng hộ của nhiều nước : kiến nghị của Nga bị 82 phiếu chống trên 30 phiếu thuận. OPCW nay có quyền nhận diện thủ phạm các vụ tấn công hóa học, nhất là tại Syria, trong khi trước đây chỉ có thể xác định có vũ khí hóa học hay không. Sáng kiến này do Anh đưa ra, được Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu ủng hộ, nhưng Nga, Iran và Syria phản đối.

(AFP) - Một cựu quan chức Venezuela nhận tội rửa tiền trước tòa án Mỹ. Alejandro Andrade Cedeno, cựu giám đốc ngân khố quốc gia thời cố tổng thống Hugo Chavez, trước tòa án Florida ngày 20/11/2018 đã nhận tội tham nhũng và rửa tiền hàng triệu đô la cho một tỉ phú là chủ kênh truyền hình tư nhân Globovision.

(AFP) - WTO chấp nhận giải quyết bất đồng về hồ sơ nhôm thép. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 21/11/2018 chấp nhận thụ lý hồ sơ nhôm thép, bất đồng giữa Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu cùng với 5 nước khác là Trung Quốc, Canada, Nga, Mêhicô, Na Uy. WTO sẽ xem xét tính hợp pháp từ quyết định đánh thuế của Mỹ, và những biện pháp trả đũa của các nước này. Tuy nhiên bộ phận, trọng tài của tổ chức quốc tế này có nguy cơ bị tê liệt, vì Hoa Kỳ từ chối bổ nhiệm các thẩm phán mới.

(Reuters) - LHCÂ nhất trí giám sát chặt chẽ hơn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là từ Trung Quốc. Các nhà đàm phán của Nghị Viện Châu Âu và 28 quốc gia thành viên Liên Hiệp Châu Âu ngày 20/11/2018 đã thông qua một thỏa thuận để bảo vệ các công nghệ thiết yếu và cơ sở hạ tầng chiến lược, như hải cảng hoặc mạng lưới năng lượng. Theo kế hoạch, được phát triển sau sự gia tăng đột biến của các khoản đầu tư Trung Quốc, Ủy Ban Châu Âu sẽ điều tra đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực quan trọng và đưa ra ý kiến.

(Reuters) - Ân xá Quốc tế và HRW tố cáo Ả Rập Xê Út tra tấn và sách nhiễu tình dục giới hoạt động nhân quyền. Trong thông cáo công bố ngày 20/11/2018, hai tổ chức bảo vệ nhân quyền cho biết thêm nạn nhân là một số nhà hoạt động, trong đó có một số phụ nữ đấu tranh cho nữ quyền bị bắt giữ từ tháng Năm. Hầu hết trong số này đã vận động cho quyền được lái xe và đòi chấm dứt hệ thống đặt nữ giới dưới quyền giám hộ của nam giới tồn tại trong vương quốc.

( Reuters ) - Trung Quốc: Công an chịu thua phóng viên và công dân mạng. Nữ phóng viên Châu Thần (Zhou Chen) , báo Tài Tân, trong khi làm phóng sự về vụ xả thải hóa chất ở Tuyền Châu, Phúc Kiến, đã bị công an hành hung ngày 11/11/2018. Tối đến, công an xông đại vào phòng khách sạn, trong lúc Châu Thần mặc áo ngủ « như truy bắt gái giang hồ » theo tường thuật của chính nạn nhân. Vụ việc gây một làn sóng phẩn nộ trong công luận. Nhiều nữ phóng viên kể lại các trường hợp bị công an tìm cách lạm dụng. Hiện tượng hiếm hoi tại Trung Quốc là lần này chính quyền địa phương xin lỗi phóng viên và ngưng chức một sĩ quan công an.