(AFP) – Quân đội Mỹ dựng hàng rào dây thép gai ở biên giới với Mêhicô để ngăn di dân. Trong vòng ba ngày, hàng rào dây thép gai cao đến ngang vai đã được dựng lên ở Laredo, miền nam nước Mỹ, sát biên giới với Mêhicô, nhằm ngăn chặn dòng di dân Trung Mỹ đã vượt qua lãnh thổ Mêhicô để thâm nhập trái phép vào Mỹ xin tị nạn. Khoảng 100 binh lính thuộc tiểu đoàn bộ binh 19 đã chăng 2.000 km dây thép gai bắt đầu từ Fort Knox, Kentucky.

(AFP) – Bosnia : Ba tổng thống tuyên thệ nhậm chức. Ngày 20/11/2018, ba đồng tổng thống đã tuyên thệ nhậm chức ở Bosnia, quốc gia hiện đang bị tê liệt vì những chia rẽ giữa các cộng đồng sắc tộc, một phần tư thế kỷ sau khi chấm dứt chiến tranh. Theo một cơ chế được quy định trong hiệp định Dayton chấm dứt chiến tranh 1992-1995, ba vị đồng tổng thống này đại diện cho ba cộng đồng Bosnia Hồi Giáo, Serbia Chính Thống Giáo và Croatia Công Giáo.

(Reuters) - Mỹ xem xét việc liệt Venezuela vào diện nước tài trợ khủng bố. Một nguồn thạo tin ngày 19/11/2018 cho biết Mỹ đang tính tới việc bổ sung Venezuela vào danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố. Tuy nhiên quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Việc chính quyền Mỹ đưa Venezuela vào diện này cho phép Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt về kinh tế nhắm vào chế độ Caracas.

(AFP) – Lực lượng an ninh Papua New Guinea xông vào Quốc Hội đòi tiền thưởng sau APEC. Nổi giận vì chưa nhận được trợ cấp, hôm 20/11/2018, cả trăm người thuộc lực lượng quân đội và cảnh sát được huy động để bảo vệ an ninh tại hội nghị APEC tuần trước, đã xông vào tòa nhà Quốc Hội ở thủ đô Port Moresby. Họ đòi chính quyền chi trả khoản tiền thưởng cho việc phục vụ hội nghị thượng đỉnh APEC. Nhóm này còn đập phá và hành hung các nhân viên trong Quốc Hội.