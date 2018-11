(AFP) – 12 người chết vì mưa lũ tại Khánh Hòa. Những trận mưa lớn và đất trượt do ảnh hưởng bão Toraji (Việt Nam gọi là bão số 8) đã làm ít nhất 12 người bị thiệt mạng tại tỉnh Khánh Hòa, miền Trung Việt Nam. Hàng trăm quân nhân đã được điều đến để dọn bùn ở những ngôi làng bị hư hại, sửa chữa những con đường bị sạt lở. Tỉnh Khánh Hòa, với thành phố du lịch Nha Trang nổi tiếng, năm ngoái cũng đã bị trận bão Damrey tàn phá làm 27 người chết.

(AFP) – Ứng viên đảng Dân Chủ ở Florida nhìn nhận thất bại. Ông Andrew Gillum, ứng cử viên của đảng Dân Chủ, hôm qua 17/11/2018 đã nhìn nhận thua cuộc trước đối thủ Ron DeSantis của đảng Cộng Hòa, bỏ rơi giấc mơ trở thành thống đốc da đen đầu tiên của tiểu bang Florida, sau rất nhiều cuộc kiểm lại phiếu bầu cử ngày 6/11.

(AFP) – Mbappé sẽ gặp một cậu bé có mẹ là nạn nhân vụ sập nhà ở Marseille. Tiền vệ 19 tuổi nổi tiếng của câu lạc bộ Paris Saint Germain và đội tuyển Pháp, Kylian Mbappé, hôm nay 18/11/2018 cho biết « sẽ làm mọi cách » để gặp gỡ một cậu bé đã bị mất mẹ trong vụ một tòa nhà ở Marseille bị sụp đổ vào đầu tháng 11. Sau thảm kịch đã làm cho 8 người chết, một cô giáo đã đăng lên mạng xã hội lời kêu gọi, hy vọng Mbappé - thần tượng của học sinh này – sẽ có một cử chỉ đẹp đối với cậu bé.

(AFP) – Sri Lanka: Tổng thống triệu tập lãnh đạo các đảng chính trị. Thông cáo phủ tổng thống ngày 18/11/2018 cho biết ông Maithripala Sirisena sẽ chủ trì một cuộc họp với lãnh đạo các đảng chính trị nhằm chấm dứt cuộc tranh giành quyền lực. Việc tổng thống Sri Lanka bãi nhiệm thủ tướng Ranil Wickremesinghe hôm 26/10 để thay bằng cựu tổng thống Mahinda Rajapakse đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng chính trị từ ba tuần qua. Nghị trường Sri Lanka những ngày qua là một quang cảnh hỗn loạn. Các nghị sĩ hai phe chống và ủng hộ việc thay thủ tướng đã có những màn ẩu đả ngoạn mục từ đập vỡ bàn ghế, đến ném bột ớt và nhiều vật dụng khác.

(AFP) – Afghanistan : Hòa bình vào năm 2019 ? Zalmay Khalilzad, đặc sứ Mỹ tại Afghanistan phát biểu với các nhà báo ngày 18/11/2018 rằng ông hy vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình từ đây đến tháng 4/2019. Cụ thể là trước ngày 20/04/2019, ngày dự kiến tổ chức bầu cử tổng thống Afghanistan.

(AFP) – Chiến đấu cơ thời Đệ Nhị Thế Chiến bị rơi, 2 người chết. Chiếc North American P-51D Mustang, một trong những chiến đấu cơ quan trọng của Mỹ thời Đệ Nhị Thế Chiến đã bất ngờ rơi xuống một bãi đỗ xe Fredericksburg, bang Texas ngày 17/11/2018 khi đang tái hiện lại một trận không chiến tại Thái Bình Dương. National Museum of the Pacific War, một bảo tàng quân đội tại đây cho biết tai nạn xảy ra làm hai người thiệt mạng, trong đó có một người là cựu chiến binh. Hiện cơ quan An Toàn Giao Thông Mỹ đang tiến hành điều tra tìm hiểu nguyên nhân.