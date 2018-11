(Reuters)- Quốc Hội Việt Nam thông qua hiệp định thương mại Xuyên Thái Bình Dương. Việt Nam trở thành quốc gia thứ bảy phê chuẩn hiệp định thương mại Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Cuộc biểu quyết tại Quốc Hội diễn ra vào chiều ngày 12/11/18. Toàn thể 469 đại biểu có mặt đã bỏ phiếu tán thành. Hãng tin Reuters nhắc lại Việt Nam đã ký kết khoảng hơn một chục hiệp định tự do mậu dịch với các đối tác quốc tế. CPTPP bao gồm 11 nền kinh tế : Việt Nam, Úc, Canada, Nhật Bản, Mêhicô, New Zealand, Singapore, Brunei, Chilê, Malaysia và Peru.

(AFP) – Đô la tăng giá so với euro và bảng Anh. Lo ngại về ngân sách của Ý và nguy cơ Anh không đạt được đồng thuận với Liên Âu về Brexit kiến đồng euro và bảng Anh mất giá so với đô la. Ngày 12/11/2018, một đồng euro đổi được 1,12 đô la ; bảng Anh cũng tuột giá so với đồng đô la. Đây là mức thấp nhất kể từ 16 tháng qua. Đối với Nhà Trắng đây không là một tin vui, vì đô la tăng giá gây thiệt hại cho xuất khẩu của Mỹ.

(Reuters) – Thủ tướng Nhật Bản kích thích kinh tế bằng xây dựng hạ tầng. Bộ trưởng kinh tế Nhật Toshimitsu Motegi hôm 12/11/2018, cho biết được chỉ thị của thủ tướng Shinzo Abe ban hành những biện pháp cứng rắn để kinh kế tiếp tục tăng trưởng. Để cân bằng nhu cầu tiêu thụ nội điạ sút giảm, một trong những biện pháp được Shinzo Abe đưa ra là phát động chương trình xây dựng công cộng và tái thiết sau một loạt thiên tai

(AFP) – Chiến đấu cơ Mỹ rơi ngoài khơi Okinawa, phi công được cứu. Bộ Quốc Phòng Nhật cho biết vào sáng nay, 12/11/2018, một chiến đấu cơ Mỹ gặp sự cố kỹ thuật, đã rơi ngoài khơi Okinawa, cách thủ phủ Naha 250 cây số. Hai phi công đã được cứu và vô sự. Tuần duyên Nhật Bản đang tìm kiếm xác máy bay và vết dầu.

(AFP) – Ấn Độ : 100 000 cảnh sát được huy động cho cuộc bầu cử ở bang Chhattisgarh. Đây là một trong những bang nghèo nhất của Ấn Độ, nơi mà lực lượng Mao Ít hoành hành, tấn công, làm dấy lên bạo động nhân cuộc bầu cử hôm nay, 12/11/2018. Hôm qua Chủ Nhật, họ đã đặt chất nổ tại một phòng phiếu, làm một cảnh sát thiệt mạng. Một loạt vụ tấn công trước ngày bầu cử đã làm ít nhất 13 người chết. Lực lượng tả khuynh này viện cớ bảo vệ quyền lợi nông dân, sắc tộc địa phương, kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử.

(AFP) – Vụ Khashoggi : Washington cứng giọng với Ryad. Ngoại trưởng Mỹ, Mike Pompeo, vào hôm qua, 11/11/2018 đã cảnh báo thái tử Ả Rập Xê Út là Washington “sẽ đòi tất cả những người liên can đến vụ ám sát nhà báo Kashoggi phải giải thích, và Ả Rập Xê Út cũng phải làm tương tự”. Ngoại trưởng Mỹ đã cứng hẳn giọng trong cuộc nói chuyện qua điện thoại với thái tử Mohammed ben Salmane. Thứ Năm vừa qua ông Pompeo còn cho là hài lòng về sự hợp tác của Ả Rập Xê Út để làm sáng tỏ vụ ám sát, nhưng dường như ông Pompeo đã thay đổi thái độ này là sau khi tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, hôm thứ Bảy, khẳng định đã chuyển cho phía Mỹ băng thu âm được cho là thực hiện ở lãnh sự quán Ả Rập Xê Út, ngày ông Khashoggi bị ám sát.

(AFP) – Nấm và quít, quà hai miền Nam Bắc Triều Tiên tặng cho nhau. Seoul vào hôm nay, 12/11/2018, cho biết là đã gởi đến Bắc Triều Tiên 200 tấn quit, sau khi nhận được 2 tấn nấm từ phía Bình Nhưỡng. Đây được xem là cử chỉ hòa giải mới giữa hai miền. Quít là một loại trái cây hiếm thấy ở Bắc Triều Tiên, và loại quít được tặng là loại trồng ở đảo Jeju. Quà biếu của Seoul trị giá đến 390.000 euro, theo báo chí Hàn Quốc. Còn nấm của Bắc Triều Tiên là nấm cây thông, cũng đắt tiền, tốt cho tim và giảm tiểu đường, thường xuất sang Trung Quốc. 2 tấn nấm này được Bình Nhưỡng tặng cho các gia đình Hàn Quốc có thân nhân còn ở Bắc Triều Tiên.

(AFP) - Ukraina: Hai thủ lĩnh ly khai đắc cử « tổng thống ». Hai thủ lĩnh thân Nga ở miền đông Ukraina đã chiến thắng trong cuộc bầu cử « tổng thống » ở Donetsk và Lougansk, kết quả không có gì là bất ngờ. Cử tri nếu đến phòng phiếu được tặng vé số và thẻ « xạc pin » điện thoại di động. Cơ quan bầu cử của hai nước cộng hoà tự phong từ chối không cho biết có bao nhiêu người đi bầu ngày chủ nhật 11/11/2018. Tuy nhiên, theo kết quả thông báo, thủ lĩnh Denis Pouchiline đắc cử « tổng thống Donetsk » còn Leonid Pasetchnik « đắc cử ở Lougansk ».