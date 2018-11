(AFP) - Hai nữ ký giả châu Á được Phóng Viên Không Biên Giới vinh danh. Trong số 4 giải thưởng thường niên về tự do báo chí được tổ chức Reporters Sans Frontières RSF trao tặng vào hôm qua, 08/11/2018, có hai giải được trao cho hai nữ phóng viên người Ấn Độ và Philippines. Bà Swati Chaturvedi, người Ấn Độ, được trao giải « Can Đảm » nhờ cuộc điều tra về đội quân công nghệ của thủ tướng Ấn Độ, chuyên hù dọa người bất đồng chính kiến với ông Modi. Còn bà Inday Espina-Varona, người Philippines, được trao giải « Độc Lập » vì tấm gương bảo vệ quyền tự do thông tin ở Philippines, nơi mà các nhà báo không chỉ bị hù dọa, mà còn bị ám sát.

Hai giải còn lại được trao cho nhà báo người Malta, Matthew Caruana Galizia, thành viên của nhóm nhà báo điều tra quốc tế đã phanh phui vụ lậu thuế Panama Papers, và giải thưởng đặc biệt gọi là Tinh Thần RSF, tập hợp tất cả các ưu điểm trên được trao cho Carole Cadwalladr, nữ ký giả Anh Quốc của nhật báo The Guardian.

(Reuters) - Một cựu sĩ quan Áo bị tình nghi làm gián điệp cho Nga. Thủ tướng Áo Sebastian Kurz, vào hôm nay, 09/11/2018, cho biết là một sĩ quan vừa về hưu đã bị nghi là làm gián điệp cho Nga trong mấy thập niên qua, và Áo đang yêu cầu Matxcơva giải thích. Người bị tình nghi là một đại tá - không được nêu tên - đã hoạt động gián điệp từ những năm 1990. Vì vụ này, chuyến đi Nga được dự kiến của ngoại trưởng Áo đã bị hủy bỏ, đại sứ Nga tại Vienna được triệu mời để giải thích. Về phần mình, ngoại trưởng Nga Lavrov đã tuyên bố "rất ngạc nhiên và không hề hay biết về sự vụ này".

(AFP) - Úc : Tấn công bằng dao giữa phố ở Melbourne. Chính quyền Úc cho biết, hôm nay, 09/11/2018, một người đàn ông đã dùng dao tấn công người qua lại trên một khu phố thương mại ở thành phố Melbourne, làm một người thiệt mạng và 9 người bị thương. Hung thủ đã bị cảnh sát tại chỗ bắn hạ. Chính quyền chưa cho biết danh tính của thủ phạm, nhưng khẳng định tính chất của vụ tấn công là khủng bố. Sau vụ tấn công bằng dao, cảnh sát đã phát hiện trên xe của hung thủ nhiều bình gaz. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm vụ tấn công qua trang mạng tuyên truyền của IS.

(AFP) - Hoa Kỳ gia hạn buộc Irak cắt giảm mua dầu của Iran. Irak có 45 ngày để giải thích cho Hoa Kỳ biết họ sẽ chấm dứt dần mua bán dầu khí với Iran như thế nào. Irak bị lệ thuộc nặng nề về năng lượng với Iran. Bagdad không chỉ phải mua điện mà còn phải nhập khẩu dầu khí của Iran. Trước lệnh cấm của Washington, chính phủ Irak đã phải hứa với Nhà Trắng sẽ cắt giảm dần dần nguồn dầu khí nhập từ Iran. Mỹ chấp nhận cho Irak tạm thời được mua dầu khí của Iran nhưng trong thời hạn 45 ngày phải trình kế hoạch cắt giảm.