(Reuters-AFP) - Khủng hoảng Sri lanka : Mỹ-Nhật ngưng viện trợ. Theo thủ tướng bị bãi nhiệm Ranil Wickremesinghe, Hoa Kỳ và Nhật Bản đã phong tỏa ít nhất 1 tỷ đô la viện trợ đầu tư phát triển vì lo ngại cho tương lai của nền dân chủ Sri lanka từ khi ông bị cách chức đột ngột cách nay 10 ngày. Trong bối cảnh Sri Lanka có hai thủ tướng, thủ tướng thứ hai và cũng là tổng thống cũ Mahinda Rajapakse, hôm nay, huy động hàng ngàn người bằng xe ca, kéo về thủ đô Colombo gây áp lực với Quốc hội mà đa số dân biểu thuộc phe thủ tướng bị bãi nhiệm.

(AFP) - Syria - Pháp phát lệnh truy nã ba quan chức Syria phạm tội ác chiến tranh. Ali Mammuk, giám đốc An ninh quốc gia Syria, Jamil Hassan, chỉ huy trưởng tình báo Không quân và Abbel Mahmoud, tình báo phi trường quân sự Mezzeh, ba nghi can nằm trong danh sách truy nã của toà án Paris có liên can đến trường hợp biệt tích của hai công dân Pháp gốc Syria. Mazen Dadbagh và con trai là Patrick bị bắt vào tháng 11/2013.Theo Liên Đoàn Nhân Quyền Quốc Tế FIDH, ba quan chức Syria nói trên bị cáo buộc « đồng lõa tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại ».

(AFP) - Khashoggi : Ryad gửi chuyên gia hóa học phi tang dấu tích giết nhà báo. Nhật báo Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ trong bản tin hôm nay khẳng định là trong phái đoàn điều tra của Ả Rập Xê Út gửi sang Istanbul ngày 11/10 có một chuyên gia hóa học và một chuyên gia độc dược học. Nhiệm vụ của hai người này không phải là truy tìm dấu tích tội ác thủ tiêu nhà báo đối lập Jamal Khashoggi mà thực ra là để « xóa dấu tích hình sự ». Một viên chức cao cấp Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận thông tin này.

(AFP) - Cam Bốt lần đầu tiên sử dụng công nghệ cao tìm hố chôn tập thể thời Pol Pot. Các máy định vị có radar dò tìm xuyên lòng đất được sử dụng với hai mục đích : phát hiện thêm các hố chôn tập thể khác và có thêm thông tin về các hố chôn tập thể đã được phát hiện, nhất là về số thi thể trong các hố chôn. Công nghệ này vốn thường được sử dụng để định vị các đường ống dẫn nước, dây cáp điện ngầm dưới đất và cũng được các nhà khảo cổ sử dụng để phát hiện các công trình cổ trong lòng đất. Tại nhiều nước khác như Tây Ban Nha, Mêhicô, Bosnia, công nghệ này đã cho phép phát hiện một số hố chôn tập thể.

(AFP) - Tai nạn máy bay Lion Air : Thiết bị báo tốc độ của máy bay ba lần bị hỏng trước khi bị tai nạn. Ủy ban An toàn giao thông của Indonesia hôm nay 05/11/2018 cho biết như trên, dựa trên dữ liệu trên hộp đen của phi cơ này. Lãnh đạo của Ủy ban trên cho biết cứ mỗi lần thiết bị báo tốc độ của máy bay trục trặc, phi công đều báo cáo, bộ phận cơ khí sửa chữa rồi máy bay lại tiếp tục được sử dụng. Tổng cộng, máy bay đã hỏng thiết bị báo tốc độ trong 4 chuyến bay liên tục.

(Reuters) - Miến Điện : hai nhà báo Reuters xin kháng án. Hãng tin Anh Reuters ngày 05/11/2018 cho biết hai nhà báo Miến Điện, Wa Lone, 32 tuổi và Kyaw Soe Oo, 28 tuổi, bị kết tội 7 năm tù vì điều tra về vụ quân đội tàn sát người Hồi Giáo Rohingya đã viết đơn kháng án. Chủ tịch hãng tin Reuters cho biết họ kháng án vì phán quyết của tòa án là bất công. Ông cho rằng Cảnh sát Miến Điện đã cố tình giăng bẫy nhằm mục đích kết tội gián điệp cho hai phóng viên.

(AFP) - Bầu cử địa phương Ba Lan : Phe đối lập chiến thắng trên 64% phiếu ở Cracovie, Gdans và Kielce. Theo kết quả sơ bộ ngày 04/11/2018, phe đối lập cũng thắng cử ở đa phần các thành phố lớn khác, còn đảng cầm quyền chỉ giành lợi thế ở các khu vực còn lại. Trong vòng 2 này, cử tri Ba Lan chỉ bầu thị trưởng thành phố. Các dân biểu địa phương đã được bầu trong vòng 1 cách nay 2 tuần.

(AFP) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh cáo các tập đoàn ngoại quốc khai thác dầu khí ngoài khơi đảo Sýp. Trong một diễn văn ngày 04/11/2018, ông Erdogan đe dọa các công ty năng lượng nước ngoài làm việc ngoài khơi đảo Sýp mà không mời Ankara cộng tác, là sẽ phải trả giá đắt, tương tự như những gì Thổ Nhĩ Kỳ đã làm với kẻ thù tại Syria. Tổng thống Erdogan đã lên tiếng bênh vực cho chỉ có Cộng Hòa Thổ Nhĩ Kỳ ở phía bắc đảo Sýp, đuy nhất Ankara công nhận, có quyền đối với tài nguyên thiên nhiên ngoài khơi.

(Reuters) - Tỷ lệ thiếu niên Nhật Bản tự tử đạt mức kỷ lục trong khoảng 30 năm gần đây. Theo thống kê bộ Giáo Dục Nhật Bản công bố ngày 05/11/2018, có tổng cộng 250 trẻ em bậc tiểu học và trung học tự tử trong năm tài chính tính đến tháng 3 vừa qua, tăng lên 5 vụ so với một năm trước đó. Đây là mức cao nhất tính từ năm 1986 khi có tới 268 học sinh tự tử. Trong số 250 trường hợp, có 33 em được cho là tự tử vì lo cho tương lai bản thân, 31 vụ liên quan đến vấn đề về gia đình, 10 vụ vì bị bắt nạt. Riêng có 140 trường hợp không xác định được nguyên nhân.

(AP) - Hai nhà nghiên cứu Trung Quốc bị cấm qua nói chuyện tại Đại Học Mỹ Harvard. Đó là ông Khương Hạo (Jiang Hao), thuộc trung tâm tham vấn nổi tiếng Thiên Tắc (Unirule) tại Trung Quốc, và ông Thịnh Hồng (Sheng Hong), giám đốc của trung tâm. Cả hai đều bị cấm rời khỏi đất nước. Trên nguyên tắc, hai ông được mời qua đại học Mỹ Harvard trong tháng này, để tham dự một hội nghị chuyên đề đánh dấu kỷ niệm 40 năm chính sách cải cách và mở cửa của Trung Quốc. Ông Khương Hạo cho biết ông bị chận lại ở cửa khẩu hôm 04/11/2018 mà không được báo lý do, còn ông Thinh Hồng, khi bị đuổi về nhà hôm thứ Năm 01/11 thì được giải thích rằng đó là vì vấn đề an ninh quốc gia.

(Reuters) - Giới hoạt động nhân quyền kêu gọi Liên Hiệp Quốc gây áp lực lên Trung Quốc. Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc ngày 06/11/2018 sẽ xem xét vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc, lần đầu tiên kể từ năm 2013 đến nay. Nội dung xem xét được dự trù tập trung vào cách xử sự của Bắc Kinh đối với các sắc tộc thiểu số, đặc biệt là người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng. Đại diện các nhóm bảo vệ nhân quyền họp lại tại Genève đã yêu cầu các thành viên Liên Hiệp Quốc buộc Bắc Kinh giải thích về các cáo buộc vi phạm nhân quyền, trong đó có lời tố cáo Trung Quốc giam giữ cả triệu người Hồi Giáo ở tỉnh Tân Cương.