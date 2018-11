Bầu cử giữa kỳ Mỹ : Nhiều cuộc chạy đua diễn ra sát nút

« Hiện phe Cộng Hòa đang chiếm hơn hai phần ba số ghế thống đốc tiểu bang trên cả nước và hiện đang dẫn đầu ở 18 bang mà cuộc chạy đua đang diễn ra sát sao nhất. Cho dù kết quả bỏ phiếu có thế nào đi nữa, thì có hai người thuộc đảng Dân Chủ đã làm nên lịch sử.

Người thứ nhất là Stacey Abrams. Bà là người Mỹ gốc Phi đầu tiên ra ứng cử cho vị trí này tại Mỹ. Stacey Abrams đang tranh cử ở Georgia, một bang miền nam trước đây vốn rất phân biệt chủng tộc.

Trong khi đó, Andrew Gillum là người da đen đầu tiên tranh cử chức thống đốc tiểu bang Florida. Ông có quan điểm cánh tả rõ rệt bên trong đảng Dân Chủ. Đối thủ của Andrew Gillum là ứng cử viên đảng Cộng Hòa Ron Desantis. Người xuất hiện trên các thước phim quảng cáo ngắn với hình ảnh đang đọc cuốn sách của tổng thống cho đứa con nhỏ của ông nghe và khoe là gần gũi với Donald Trump. Cuộc đọ sức giữa hai ứng viên này minh họa cho sự phân cực chính trị của nước Mỹ và cặp đối thủ này chắc sẽ được nhiều người quan tâm theo dõi nhất.

Ở các tiểu bang khác, nơi cuộc chạy đua diễn ra rất gay gắt, như Kansas, Wisconsin, Ohio hay Iowa, tất cả những nơi này đều đã ủng hộ ứng cử viên Donald Trump trong kỳ bầu cử tổng thống 2016. Thống đốc tiểu bang có vai trò quyết định trong việc kiểm soát nghị viện địa phương, vì thống đốc tiểu bang có quyền phủ quyết. Trong khi đó, các nghị viện tiểu bang sau khi được bầu lại sẽ chịu trách nhiệm tái phân định các đơn vị bầu cử. Đó là một thách thức quan trọng.»

Không chỉ có đương kim tổng thống Donald Trump tích cực lên tuyến đầu vận động cử tri bầu cho phe Cộng Hòa, tổng thống tiền nhiệm Barack Obama trong những ngày qua cũng hăng hái trở lại chính trường vận động cử tri ủng hộ các ứng viên Dân Chủ, chẳng hạn ở các tiểu bang Indiana, Florida …

Trong khi đó, theo kết quả cuộc thăm dò do Reuters và Ipsos thực hiện và được công bố hôm qua, cử tri gốc Nam Mỹ quan tâm nhiều đến cuộc bầu cử giữa kỳ lần này hơn là kỳ bầu cử giữa kỳ hồi năm 2014 và sự quan tâm của họ cũng lớn hơn so với cử tri Mỹ nói chung. Họ có khuynh hướng ủng hộ phe Dân Chủ nhiều hơn gấp đôi so với các cử tri Mỹ khác.

Liên quan đến di dân, đoàn người đầu tiên gồm 1.000 di dân Trung Mỹ đang vượt qua lãnh thổ Mêhicô hướng tới Hoa Kỳ xin tị nạn đã đến thủ đô Mêhicô vào Chủ nhật 04/11 và trú ngụ tạm thời tại một sân vận động. Reuters cho biết chính quyền Donald Trump đã gây áp lực để chính phủ Mêhicô ngăn chặn dòng người di cư sang Mỹ. Chiều hôm thứ Bảy 03/11, chính quyền Mêhicô cho biết đang giải quyết gần 2.800 đơn xin tị nạn và đã trục xuất khoảng 1.100 người.