Washington và Paris kêu gọi Riyad ngưng cuộc chiến ở Yemen

Ngày 30/10/2018, nhiều nước phương Tây đã kêu gọi các bên ngưng các hành động thù địch và tiến hành đàm phán hòa bình dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc.

Trong một thông cáo, ngoại trưởng Mỹ, nước cho tới nay vẫn ủng hộ liên quân Ả Rập do Ryiad đứng đầu và cũng là quốc gia cung cấp vũ khí chính cho Ả Rập Xê Út, nói rằng « đã đến lúc chấm dứt thù địch ». Ông Mike Pompeo kêu gọi liên quân Ả Rập ngưng không kích các khu vực đông dân ở Yemen. Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng kêu gọi phe nổi dậy Houthi, vốn được Iran ủng hộ, ngưng phóng tên lửa nhắm vào Ả Rập Xê Út và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.

Cùng ngày, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis thúc giục các bên mở đàm phán hòa bình trong vòng từ nay tới 30 ngày nữa. Lãnh đạo Lầu Năm Góc cũng nói thêm là ông nghĩ rằng Ả Rập Xê Út và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập thống Nhất đã sẵn sàng đàm phán.

Còn bộ trưởng Quốc Phòng Pháp, Florence Parly, hôm thứ Ba phát biểu trên kênh truyền hình BFM-TV, đã thể hiện quan điểm khác với thái độ vốn rất thận trọng của Paris về cuộc khủng hoảng Yemen. Bà Parly cho rằng chiến dịch can thiệp quân sự của liên quân Ả Rập do Ryiad đứng đầu nhắm vào lực lượng Houthi là « không có lối thoát » và đã tới lúc phải dừng lại. Bộ trưởng Quốc Phòng Pháp nhắc lại là cuộc chiến ở Yemen do Ả Rập Xê Út cầm đầu đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có.

Theo một ước tính của tổ chức độc lập Acled, từ tháng 01/2016 đến tháng 09/2018, có tới 50.000 người đã thiệt mạng trong cuộc chiến ở Yemen. Liên Hiệp Quốc thì nhận định hàng triệu người Yemen đang lâm vào một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất trên thế giới.

Trợ lý tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phụ trách về hoạt động nhân đạo đánh giá « cuộc khủng hoảng lương thực, thực phẩm ở Yemen có liên quan trực tiếp tới xung đột ». 75% dân số Yemen - 22 triệu người - cần sự trợ giúp và bảo vệ. 8,4 triệu người thiếu ăn nghiêm trọng và cần được cứu trợ khẩn cấp.

Châu Phi : Dân số và « bẫy đói nghèo »

Nigeria là nước có mức tăng dân số nhanh nhất thế giới. Khi giành được độc lập hồi năm 1960, dân số của nước này là 46 triệu người. Hiện nay dân số Nigeria đã tăng hơn 4 lần, lên tới khoảng 190 triệu người. Theo ước tính, dân số Nigeria sẽ còn tăng gấp đôi từ nay đến năm 2050 và Nigeria sẽ trở thành nước đông dân thứ ba trên thế giới, hơn cả Hoa Kỳ. Bộ trưởng Tài Chính Nigeria mới đây phát biểu là bùng nổ dân số sẽ đặt nước này trước một thách thức lớn.

Trong khi dân số châu Âu và Mỹ không còn tăng, thì theo dự báo của Liên Hiệp Quốc, dân số châu Phi từ nay đến năm 2050 sẽ tăng gấp đôi, từ 1 tỉ lên thành 2 tỉ người. Và đến cuối thế kỷ sẽ thành 4 tỉ người.

Tính trung bình trên toàn châu lục, mỗi phụ nữ sinh 4,85 con. Tỉ lệ sinh giảm chậm dẫn đến những tác động tiêu cực tới tăng trưởng và đẩy châu Phi vào « cái bẫy đói nghèo ». Hiện ở châu Phi tập trung hơn một nửa số người nghèo trên toàn thế giới. Trong khi tỉ lệ người nghèo đều giảm ở các nơi khác, thì tại châu Phi, tỉ lệ đói nghèo lại không ngừng tăng từ 30 năm qua, đi kèm với tình trạng dân số tăng nhanh. Cách nay không lâu, Ấn Độ là nước nhiều nghèo đói nhất, nay kỷ lục đáng buồn này thuộc về Nigeria.

Vụ y tá giết người hàng loạt tại Đức : Âm mưu thể hiện tài hồi sức bất thành khiến hàng trăm người thiệt mạng

Trên trang Quốc tế, Le Monde còn dành một bài viết cho vụ án đang làm rúng động nước Đức : « Một y tá Đức thừa nhận sát hại 100 bệnh nhân ». Trong đợt xét xử mới đây bắt đầu từ ngày 30/10/2018, bị cáo Niels Hoegel, một y tá 41 tuổi, đã thú nhận là từ năm 2000 đến năm 2005 đã giết tổng cộng 100 bệnh nhân từ 34 đến 96 tuổi trong các bệnh viện nơi anh ta làm việc. Còn các nhà điều tra nghi ngờ y tá này đã sát hại tới 200 bệnh nhân.

Lần ngược lại vụ việc, Le Monde cho biết các thẩm phán ban đầu đã không đánh giá đúng mức tội ác của Niels Hoegel. Năm 2006, người này chỉ bị kết tội giết hại một bệnh nhân. Phải đợi đến năm 2015 thì tòa án mới kết tội chung thân Niels Hoegel sau khi phát hiện có thêm vài chục bệnh nhân khác bị hại.

Niels Hoegel đã tiêm cho bệnh nhân nhiều loại thuốc với liều lượng đủ để gây ngưng tim hoặc loạn mạch, rồi cố gắng hồi sức cho các nạn nhân để được các bác sĩ và động nghiệp coi là « người hùng ». Nhưng rất nhiều bệnh nhân đã không thể sống lại sau khi được Niels Hoegel hồi sức.

Để giải thích cho tội ác của mình, Niels Hoegel cho rằng công việc quá nhàm chán và anh ta cảm thấy phấn khích mỗi khi đẩy bệnh nhân đến ngưỡng của cái chết. Đó cũng là cơ hội để anh ta khẳng định khả năng hồi sức cấp cứu của mình.

Năm 2002, tại khoa hồi sức cấp cứu trong phẫu thuật tim mạch ở bệnh viện Oldenburg, trước tình trạng số bệnh nhân qua đời và số vụ hồi sức tăng vọt không thể giải thích nổi, các bác sĩ đã tổ chức một cuộc họp. Khi đó, sợ mọi chuyện vỡ lở, Niels Hoegel xin nghỉ phép 3 tuần, nhưng khi y tá này quay lại làm việc, các đồng nghiệp của Niels Hoegel lại thấy có tới 14 vụ hồi sức được thực hiện trên 5 bệnh nhân. Cả năm người này đều qua đời ngay khi đó hoặc sau đó một ngày. Năm 2012, Niels Hoegel bị bệnh viện sa thải, nhưng vẫn được cấp một chứng nhận với nhận xét tích cực.

Trong thời gian Niels Hoegel làm việc tại bệnh viện Delmenhorst, số các vụ tiêm thuốc làm hại bệnh nhân ngày càng tăng mạnh. Các nhà điều tra đưa ra một con số gây choáng váng : trong tổng số 411 bệnh nhân chết tại bệnh viện này, có 321 người qua đời trong hoặc ngay sau ca làm việc của y tá Niels Hoegel. Trong thời gian đó, một loại thuốc có thể gây ngưng tim nếu sử dụng liều cao được phát hiện là đã được sử dụng nhiều gấp 7 lần so với năm trước đó. Đó chính là loại thuốc Niels Hoegel thường tiêm cho bệnh nhân.

Năm 2005, Niels Hoegel bị một đồng nghiệp bắt quả tang khi đang tiêm thuốc đó cho một bệnh nhân. Niels Hoegel bị bắt và bị kết án 5 năm tù. Năm 2008, trong phiên xử phúc thẩm, Niels Hoegel bị tuyên án 7 năm rưỡi tù giam và bị cấm hành nghề y tá. Thế nhưng, các thẩm phán lại không ra lệnh điều tra thêm.

Phải đến năm 2009 Tư pháp mới cho khai quật tử thi các nạn nhân. Và đến năm 2014 mới có một ủy ban điều tra tập trung vào các vụ chết người có liên quan đến y tá Niels Hoegel ở bệnh viện Oldenburg. 137 tử thi được khai quật. Năm 2017, Ủy ban điều tra kết luận Niels Hoegel có liên quan trực tiếp đến cái chết của 100 bệnh nhân.

Trong phiên xử hôm thứ Ba vừa qua, có rất nhiều thắc mắc về phản ứng của các lãnh đạo bệnh viện nơi Niels Hoegel từng làm việc, cũng như phản ứng của các y tá đồng nghiệp, bởi vì cuộc điều tra cho thấy họ đều nhận thức được rằng số vụ chết người đã tăng trong các ca làm việc của y tá Niels Hoegel.

Thái độ của các thẩm phán cũng khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi. Tại sao họ chậm trễ trong việc cho khai quật và khám nghiệm tử thi, trong khi gia đình các nạn nhân đều nghi ngờ về cái chết của những người này, và trong khi các đồng nghiệp của Niels Hoegel thì kể lại rằng anh ta thường xuyên « khoe » là đã giết hại hàng trăm bệnh nhân ? Đợt xét xử dự kiến sẽ kéo dài cho đến tháng 05/2019.

Pháp : ngày càng có nhiều phụ nữ chết vì hút thuốc

Trên lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, báo công giáo La Croix trích dẫn kết quả nghiên cứu của tổ chức Sức khỏe cộng đồng Pháp theo đó « thuốc lá giết chết ngày càng nhiều phụ nữ ». Số ca ung thư phổi và nhồi máu cơ tim tăng mạnh ở nữ giới.

Từ năm 2000 đến năm 2014, số phụ nữ chết vì hút thuốc lá đã tăng gấp đôi, từ hơn 8.000 lên thành hơn 19.000 người. Những căn bệnh liên quan đến thuốc lá và trước đây chỉ có đàn ông hay mắc phải nay càng nhiều phụ nữ cũng bị, nhất là số phụ nữ bị ung thư phổi đã tăng 72% trong 10 năm 2002-2012.

Theo tổ chức Sức khỏe cộng đồng Pháp, từ năm 1970, do ảnh hưởng của marketting, điện ảnh và truyền hình, ngày càng nhiều phụ nữ Pháp hút thuốc lá. Hút thuốc lá còn được quảng cáo là phương pháp để phụ nữ kiểm soát cân nặng. Năm 2017, 24% số phụ nữ 18-75 tuổi hút thuốc hàng ngày. Tỉ lệ này ở nam giới là 30%.

Nghiên cứu của tổ chức Sức khỏe cộng đồng Pháp cho thấy với cùng liều lượng thuốc lá hút mỗi ngày, phụ nữ có nhiều nguy cơ mắc các bệnh nhồi máu cơ tim và bệnh phế quản - phổi tắc mãn tính hơn là nam giới. Thuốc lá độc hại cho nữ giới nhiều hơn là cho nam giới.

Pháp : Giá khí ga tăng kỷ lục

Vẫn tại Pháp, nhưng liên quan đến tiêu dùng khí ga, báo kinh tế Lế Les Echos đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi « Tại sao giá khi ga đạt mức tăng kỷ lục mới ? ». Từ hôm nay 01/11/2018, giá ga tăng vọt lên mức chưa từng thấy trong suốt nhiều năm qua (+5,8%), nhất là đối với các hộ gia đình có hệ thống sưởi ấm bằng khí ga. Mức điều chỉnh giá khí ga liên quan đến 42% số hộ dân tại Pháp và đang được nói tới nhiều trong những ngày này.

Về lý do giá ga tăng cao, Les Echos giải thích thứ nhất là do giá ga trên thị trường châu Âu và chi phí cho hạ tầng cơ sở (vận chuyển, hệ thống phân phối và trữ ga) đều tăng. Ngoài ra, thuế tiêu thụ khí ga tự nhiên cũng tăng tới 44%.