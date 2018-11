LHQ bổ nhiệm đặc phái viên mới tại Syria

Ông Pedersen thay thế nhà ngoại giao mang hai quốc tịch Ý-Thụy Điển Staffan de Mistura, đã bỏ cuộc sau bốn năm phục vụ. Geir Pedersen sẽ nhậm chức vào cuối tháng 11 và là đặc phái viên thứ tư của Liên Hiệp Quốc trong cuộc chiến tranh ở Syria đã kéo dài từ bảy năm qua.

Thông tín viên Marie Bourreau tại New York cho biết cụ thể về tân đặc phái viên này :

« Ở tuổi 63, ông Geir Pedersen hiện là đại sứ Na Uy tại Bắc Kinh, nhưng không phải là một nhân vật vô danh tại Liên Hiệp Quốc. Năm 1993, ông từng tham gia vào cuộc mật đàm giữa Israel và Palestine, đã dẫn đến việc ký kết hiệp ước Oslo lịch sử.

Từ năm 2005 đến 2008, ông là đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc tại Liban, thay cho ông Staffan de Mistura. Đến năm 2012, ông Pedersen trở thành đại sứ Na Uy tại Liên Hiệp Quốc, tại đây ông có thời gian để hiểu rõ tổ chức quốc tế này và ngành ngoại giao thế giới.

Na Uy giới thiệu ông là một « nhà ngoại giao hàng đầu ». Tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, người ta ca ngợi không chỉ kinh nghiệm của Geir Pedersen, mà cả bản lĩnh của ông, để kháng cự lại các áp lực mà đương nhiên ông sẽ phải chịu đựng về Syria.

Cả ba người tiền nhiệm của Geir Pedersen đều đã bỏ cuộc, do không thể đạt được một giải pháp chính trị, đồng thời là nạn nhân của tình trạng chia rẽ trong Hội Đồng Bảo An. Geir Pedersen hiểu rõ điều đó. Nhiệm vụ khó khăn nhất của ông sẽ là việc thuyết phục được Nga, và tạo sự đồng thuận trong Hội Đồng Bảo An, để cố gắng tìm cho được một thỏa thuận hòa bình sau bảy năm xung đột ở Syria. »