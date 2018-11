LHQ thất vọng vì Áo và Hung rút khỏi thỏa thuận toàn cầu về di trú

Quan chức cao cấp Liên Hiệp Quốc đã phản ứng ít lâu sau khi chính quyền cánh hữu tại Áo cho biết sẽ rút ra khỏi Thỏa Thuận Toàn Cầu về Di Trú An Toàn, Trật Tự và Hợp Lệ (The Global Compact For Safe, Orderly and Regular Migration), vừa được 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc tán đồng vào tháng Bảy vừa qua.

Ngay từ năm ngoái, Hoa Kỳ đã rút ra khỏi thỏa thuận này viện dẫn lý do « không phù hợp » với chính sách của Mỹ.

Tại châu Âu, Áo như vậy đã quyết định đi theo Hungary, nước láng giềng cũng đã rời bỏ thỏa thuận vào tháng Bảy. Nối gót Áo sẽ là Ba Lan, mà theo Reuters, cũng đang cân nhắc khả năng này.

Reuters đã dẫn lời thủ tướng Áo Sebastian Kurz, cho biết là Vienna sẽ không tham gia thỏa thuận của Liên Hiệp Quốc, vì sự « nhập nhằng » giữa di cư hợp pháp và bất hợp pháp, và sẽ không ký kết các thỏa thuận về quyền hạn của người nhập cư và dân tị nạn, dự kiến sẽ được thông qua tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc vào tháng 12 tới tại Marrakech (Maroc).

Trước đó, chính quyền Hungary của thủ tướng Viktor Orban cũng tuyên bố ý định tương tự.

Hai chính quyền Áo và Hungary hiện nay rất chống đối chính sách tiếp nhận di dân. Tuy nhiên, việc Vienna bác bỏ một thỏa thuận của Liên Hiệp Quốc rất đáng tiếc, vì lẽ nước này hiện đang là chủ tịch luân phiên của Liên Hiệp Châu Âu.