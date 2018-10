Tổng thống Trump bị la ó khi tới giáo đường Do Thái ở Pittsburgh

Hôm qua 30/10/2018 khi đến thăm giáo đường ở Pittsburgh, nơi một kẻ bài Do Thái đã xả súng làm 11 tín đồ thiệt mạng, tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị những người biểu tình la ó phản đối, cáo buộc ông đã kích động hận thù.

Trên 1.500 người biểu tình đủ mọi lứa tuổi đã kêu gọi tổng thống Trump từ bỏ những lời đả kích cay nghiệt. Họ hô vang « Lời nói không phải gió bay », « Những lời dối trá của ông Trump gây chết người ».

Donald Trump đến giáo đường Tree of Life (Cây Đời) cùng với phu nhân Melania, con gái Ivanka (đã cải đạo sang Do Thái) và con rể Jared Kushner đầu đội nón kippa. Tổng thống Mỹ đã thắp nến cho từng nạn nhân của vụ tấn công người Do Thái đẫm máu nhất từ trước tới nay tại Hoa Kỳ.

Từ thứ Bảy tuần trước, ông chủ Nhà Trắng đã cực lực lên án vụ thảm sát và kêu gọi diệt trừ « độc dược bài Do Thái ». Nhưng nhiều người vẫn chỉ trích ông đã chắp cánh cho phe cực hữu với những bài diễn văn nẩy lửa.

Kẻ sát nhân Robert Bowers, 46 tuổi, bị cáo buộc 29 tội danh và có nguy cơ lãnh án tử hình, sau khi bị bắt đã nói rắng người Do Thái chịu trách nhiệm về việc « diệt chủng » người da trắng – một luận điểm của cực hữu.

Những người chống đối Donald Trump cho rằng kiểu phát ngôn này đã được bình thường hóa từ khi ông đắc cử tổng thống. Chẳng hạn mặc cho những lời kêu gọi hòa dịu, hôm thứ Hai 29/10 ông Trump vẫn nêu ra « sự xâm lăng » của di dân và gọi truyền thông là « kẻ thù của nhân dân ».