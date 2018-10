Vụ xả súng ở Pittsburgh : Chuyến thăm của TT Mỹ Donald Trump gây tranh luận

Theo dự kiến, tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay 30/10/2018 đến thăm thành phố Pittsburgh để tưởng niệm 11 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng vào một nhà thờ Do Thái hôm thứ Bảy 27/10 và gặp gỡ gia đình các nạn nhân. Đây là vụ tấn công bài Do Thái gây nhiều chết chóc nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tại thành phố Pittsburgh, không phải tất cả mọi người đều ủng hộ chuyến thăm của nguyên thủ Hoa Kỳ.

Từ Pittsburgh, đặc phái viên RFI Anne Corpet tường trình :

Trước nhà thờ được cảnh sát canh gác, người dân thành phố Pittsburgh tiếp tục mang hoa và nến đến. Ở đây, không ai muốn nhắc đến số phận thủ phạm vụ xả súng, nhưng chuyến thăm mà Donald Trump thông báo lại khiến nhiều người phản ứng : 26.000 người đã ký vào một bức thư ngỏ phản đối tổng thống đến thành phố này.

Kate Rothsteam là người đã góp phần soạn thảo nội dung thư ngỏ. Bà chia sẻ : Chúng tôi nói với tổng thống Trump rằng chúng tôi không muốn ông ấy đến Pittsburgh cho tới khi nào ông ấy từ bỏ quan điểm phân biệt chủng tộc, thù ghét người nhập cư và bài Do Thái. Tôi nghĩ rằng ông ấy phải từ bỏ các quan điểm nói trên. Và nếu tổng thống làm như vậy, ông ấy sẽ được chào đón ở đây.

Nhưng tại thành phố Pittsburgh thuộc phe Dân Chủ, một số người dân từ chối chính trị hóa thảm kịch xả súng. Stefanie Synan sống ngay cạnh nhà thờ. Cô nói : Riêng cá nhân tôi thì tôi đánh giá cao việc ông ấy đến thăm. Tôi nghĩ rằng cộng đồng cần sự ủng hộ của ông. Cho dù người ta nghĩ gì về ông ấy, hay chính sách của ông ấy, thì ông ấy cũng là tổng thống. Tôi nghĩ rằng ông ấy chịu trách nhiệm lãnh đạo đất nước và việc ông ấy đến là quan trọng.

Trong một tin nhắn trên Twitter sáng hôm nay, tổng thống Mỹ đáp trả lại những người đã tố cáo ông là nuôi dưỡng không khí thù hận trong nước. Đối với Donald Trump, chính truyền thông phải chịu trách nhiệm về điều mà ông gọi là cơn phẫn nộ của nhân dân Mỹ.

Di dân : Quân đội Mỹ điều 5.200 lính đến vùng biên giới với Mêhicô

Hôm qua, tướng Terrence O'Shaughnessy thông báo quân đội Mỹ sẽ điều 5.200 lính đến dọc biên giới với Mêhicô để tăng cường an ninh. Theo AFP, quan chức quân đội trên dẫn phát biểu của tổng thống Mỹ Donald Trump theo đó việc đảm bảo an ninh ở biên giới là vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh có nhiều làn sóng di dân từ Trung Mỹ đang vượt Mehicô để tràn sang Hoa Kỳ.

Theo Kevin McAleenan, một quan chức Mỹ về Hải quan và Bảo vệ biên giới, một đoàn người gồm khoảng 3.500 di dân đang vượt qua miền nam Mêhicô để tới biên giới với Mỹ. Còn một nhóm khác gồm 3.000 người nhập cư hiện đã tới vùng biên giới giữa Guatamala và Mêhicô.

Thương mại Mỹ - Trung : Washington chuẩn bị áp thuế mới nếu thương lượng không đạt kết quả

Hôm qua 29/10/2018, Bloomberg dẫn một nguồn tin ẩn danh theo đó Washington đang chuẩn bị thông báo, từ nay đến đầu tháng 12, thuế suất mới lên các mặt hàng nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc, nếu đàm phán giữa Donald Trump và Tập Cận Bình không đạt kết quả khả quan. Hai nhà lãnh đạo dự kiến gặp nhau bên lề thượng đỉnh G20 ở Buenos Aires vào cuối tháng 11/2018.

Trong khi đó, phát biểu trên kênh truyền hình Fox News tối hôm qua, tổng thống Trump cho biết có thể Mỹ sẽ ký được một « thỏa thuận lớn » với Trung Quốc về thương mại, nếu không, nhiều tỉ đô la thuế quan sẽ được áp thêm lên hàng hóa nhập từ Trung Quốc.