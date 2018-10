Bolsonaro : Chính khách Brazil nhiều tai tiếng

Tại nghị trường, Bolsonaro gây chú ý không phải là do những đạo luật mà ông đề nghị, mà là do những tuyên bố gây tranh cãi của ông. Năm 2014, ông đã gây tai tiếng ầm ĩ khi nói với một nữ dân biểu cánh tả, Maria do Rosario, rằng bà này không đáng cho ông cưỡng hiếp, vì « quá xấu ». Hai năm sau đó, cũng chính Bolsonaro ca tụng một kẻ đã từng tra tấn nhiều người dưới thời chế độc độc tài quân sự (1964 -1985).

Bolsonaro cũng thường xuyên có những tuyên bố chống giới đồng tính. Trả lời phỏng vấn tạp chí Playboy năm 2011, ông đã từng nói thà ông có con trai bị chết trong một tai nạn hơn là có con trai là người đồng tính.

Cũng giống như Donald Trump, Jair Bolsonaro ngỏ lời trực tiếp với các cử tri trên các mạng xã hội với những câu ngắn ngọn, chẳng cần theo đúng cú pháp, nhưng lại gây tác động rất lớn. Chính sách mà ứng cử viên cực hữu đề ra nhằm giải quyết tình trạng mất an ninh của Brazil chỉ tóm gọn trong một câu : « Để cho những người tử tế được phép mang súng ».

Đường lối chính trị của Bolsonaro thật ra cho tới nay vẫn còn khá mơ hồ và bản thân ông thú nhận là chẳng hiểu gì về kinh tế, nhưng nhờ trong êkíp của ứng cử viên cực hữu có một kinh tế gia theo xu hướng tự do triệt để, cho nên tổng thống tân cử Brazil được sự tin tưởng của các thị trường tài chính. Ông Bolsonaro cũng có được sự ủng hộ của các nhóm vận động hành lang trong Quốc Hội, nhất là của giới kinh doanh nông phẩm và giới Tin Lành.

Những người ủng hộ Bolsonaro tôn sùng ông như là một « huyền thoại », thậm chí như một vị tử vì đạo do ứng cử viên cực hữu suýt bỏ mạng vì bị đâm vào bụng khi ông hòa mình vào đám đông dân chúng ngày 06/09 vừa qua tại Juiz de Fora (miền đông nam Brazil).